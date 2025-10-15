古建裡喝咖啡 獨特「京味兒」文化

北京城裡，開在古建中的精品咖啡館正成為中外遊客的熱門「打卡地」。古建文化與現代生活方式的融合，讓遊客充分感受京味兒慢生活。

宏恩觀品手沖

「咖啡館竟然開進道觀裡面！太有意境了。」第三次來北京的荷蘭遊客梅林選擇走進古建裡的咖啡館，體驗「慢下來」的旅行方式。假日裡，梅林和一位中國朋友來到位於鐘樓北側宏恩觀的HALF咖啡館，在四合院裡品一杯手沖咖啡，悠然自得。

「在古建裡喝杯咖啡，感覺自己不是走馬觀花的旁觀者，而是可以坐下來，在歷史的氛圍中度過一段屬於自己的時光。」梅林覺得，這種可進入、可停留、可感受的體驗，遠比單純的拍照更能感受到歷史的沉澱。

福德庵賞雨燕

鼓樓旁的古建福德庵，如今成為北京雨燕主題的「京味文化會客廳」，逛完了鼓樓景點，不少遊客信步來到這一方小而美的四合院。參觀完北京雨燕展覽，還可以在雨燕主題咖啡館點一杯「中軸新綠」咖啡特飲，在四合院中近距離感受老北京文化。

「來之前做了旅遊攻略，這裡和鼓樓只有一牆之隔，大家都說這是與鼓樓合影最近的咖啡館。」遊客阿芳端著咖啡杯，在咖啡館臨窗的位置找好了角度，高興地拍下與鼓樓的合影。

「紅牆黃瓦老皇城、青磚灰瓦四合院，豆汁焦圈鐘鼓樓，藍天白雲鴿子哨，這些都是北京老城的樣子。」這家燕泊咖啡館的主理人笑道，「希望能讓更多遊客感受我們獨特的京味兒文化」。