央視川味秋晚 收視刷新多項紀錄

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
央視本屆中秋晚會演出現場，舞台布景美輪美奐。本報德陽傳真
央視本屆中秋晚會演出現場，舞台布景美輪美奐。本報德陽傳真

10月6日晚間，大陸中央廣播電視總台2025年中秋晚會如期播出。這場全程在四川省德陽市錄製的中秋晚會，也伴著當地的實景山水和豐富的人文元素再度「上新」。

本屆秋晚以「月從蜀道升，人向鏡中圓」為主題，主舞台坐落於德陽玄珠湖畔，環山臨水，為舞台賦予立體感和層次感。晚會總撰稿楊啟舫表示，今年秋晚可以用八個字來形容：「川味十足、『陽』氣滿滿」，在篇章設計、節目編排上融入了鮮明的四川風情與德陽特色。晚會特邀德陽中江籍主持人謝娜加入，外拍環節延伸至當地文廟、綿遠河、文德湖廣場等地 標建築。

與此同時，晚會融入了多項地方文化精華，包括古老的戲曲藝術、與四川和德陽相關的古詩詞、當地傳承的非遺代表性項目如九頂山歌與倉山大樂，以及火鍋、干鍋等特色美食。此外，地處德陽的古蜀文明標誌三星堆以及德陽作為「重裝之都」的工業底蘊等，也通過藝術化手法呈現在節目中。

資料顯示，本屆秋晚傳播量創下多個紀錄，晚會直播收視份額達20.39%，創下秋晚併機收視份額新高。晚會通過電視、新媒體及海外平台實現全方位覆蓋，全網總觸達人次超14億。晚會還通過CGTN及80種語言融媒體報導覆蓋全球超1000家媒體，包括美國NBC、英國BBC等國際平台，不僅向世界展示了中秋節作為中華傳統文化代表的魅力，也讓德陽風情、巴蜀文化更加深入人心。

中秋節 舞台 標誌

