劉小濤當選江蘇省長 陸「70後」省級政府一把手增至4人
新華社報導，大陸江蘇省第14屆人民代表大會第四次會議，於14日選舉劉小濤為江蘇省長。劉小濤現年55歲，他上任後，屬於「70後」（1970年代出生）的大陸全國省級政府一把手增至四人。
劉小濤的前職是江蘇省委副書記、蘇州市委書記。此前9月30日，劉小濤出任江蘇省政府黨組書記，並於10月9日獲任命為江蘇省副省長、代省長。原江蘇省長許昆林已調任遼寧省委書記。
公開資料顯示，劉小濤1970年7月出生，現年55歲。他過去長期在廣東省工作，曾擔任汕頭市長，潮州市委書記，廣東省政府秘書長等職。2020年4月，劉小濤跨省履新，升任浙江省副省長，2021年8月任省會常委、溫州市委書記。2023年10月，劉小濤再度跨省任職，出任江蘇省委常委、蘇州市委書記，今年5月起任省委副書記，並繼續兼任蘇州市委書記。
包括劉小濤在內，目前大陸全國有四位「70後」省級政府一把手，其他三人分別是1970年1月出生的浙江省省長劉捷，1973年12月出生的山西省省長盧東亮，以及1970年4月出生的廣西壯族自治區主席韋韜。
