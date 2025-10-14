廣東夫妻明年可互查財產 網友指可揭發包二奶問題

快訊

中央社／ 香港14日電

據報導，中國廣東省夫妻之間明年初起可以互查對方的房產和車輛等財政狀況，有大陸網友表示，這樣可以揭發男人「包二奶」的問題。

根據南方都市報今天的報導，廣東省人民代表大會常務委員會近日公告，他們已通過廣東實施「中華人民共和國婦女權益保障法辦法」，明年1月1日起施行。

據報導，相關辦法規定：夫妻一方持身分證、結婚證等證明夫妻關係的有效證件，依法向不動產登記、車輛管理單位申請查詢另一方財產狀況的，有關單位應當受理，並為其出具相應的書面材料。

報導指出，廣東「夫妻財產互查」的話題在社交媒體上引發不少討論，很多人提到，在處理夫妻關係的過程中，經常容易出現財產糾紛，而為了確保自身權益，以合法、快捷的方式查詢配偶財產很有必要。

報導表示，在婚姻關係中，女方遭遇婚姻問題時，往往是相對弱勢的一方，一旦遇人不淑，婚姻破裂勞燕分飛後，不僅要承受情感上的損失，還可能遭受經濟上的打擊，為應對這種情況，早就有人建議增設「夫妻共同財產知情權」。

另外，香港星島日報今天報導，廣東夫婦可互查財產的消息引發輿論關注，有網友留言叫好，表示「有多少男人有錢後背著一直默默支持他的老婆出去包二奶！建議全國推廣」。

據報導，也有不少網友提議相關政策應進一步擴大至夫妻雙方可查對方負債、存款、違法紀錄等情況。

