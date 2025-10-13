小米SU7成都火燒車…參與救援車主：車門看上去沒明顯變型 但就打不開

13日凌晨，小米電動車於在四川成都發生碰撞起火事故。1輛小米SU7 Ultra在高速衝撞後起火燃燒，駕駛受困車中，最終不幸葬身火海。陸媒澎湃新聞報導，參與現場救援的車主袁先生表示，出事車輛主駕駛車門當時看上去沒有明顯變形，但就是打不開。

10月13日下午，成都市公安局交通管理局通報，當天凌晨3時18分，成都市天府大道南段發生道路交通事故。經初步調查，當事人鄧某某（男，31歲）駕駛小型轎車，沿天府大道由北向南行駛。車輛在通過天府五街路口進入天府大道南段後，與前方同向由李某駕駛的小型轎車發生碰撞，隨後越過道路中央綠化帶，起火燃燒。事故造成駕駛人鄧某某死亡，涉事2車不同程度受損。經檢測，鄧某某涉嫌酒後駕駛機動車。

據目擊者拍攝畫面，起火燃燒的小米SU7，事發前該車行駛狀態即出現異常。在路口等紅綠燈時，有網友聽到車內駕駛員大聲吼叫。隨後車輛高速行駛。據多段行車紀錄器畫面顯示，涉事小米SU7車速高於時速100公里。

當時，袁先生正駕車從天府大道入城。路上看到出事車輛起火。趕忙靠邊停車撥打110、120，然後跑過去救援。

據澎湃新聞，袁先生表示，他經過時車輛右後部分已經爆燃過1次起火。眾人跑去救人，看不清駕駛當時是清醒還是昏迷。眾人敲窗、靠窗邊朝裡喊他「醒一下」，但裡面沒有任何動靜。

袁先生提到，當時該車後部電池疑似輕微起爆，發出像像鞭炮的啪啪聲響，火苗從2個後窗往外竄，發出轟轟聲響。因為前面車門打不開，他一度轉身問旁邊的人有沒有鐵器，準備撬開車門，但沒有成功。

袁先生稱，主駕位置的車門看上去沒有明顯變形，但沒想到怎麼都打不開。旁邊有人拿過扳手把玻璃砸開一半，另1人伸手進去，準備從裡面拉車門，前底倉突然砰了1聲，雖沒火花，但他們都後退了幾步。也用滅火器對前駕駛位置噴了幾下，正準備跑去看能不能打開車門時，底艙爆燃「炸了」，整車起火，他們已無能為力。

陸媒第一財經13日指，新能源汽車普遍採用電子門鎖、隱藏式門把手，碰撞後若高壓系統觸發自動斷電保護，可能導致電子解鎖功能失效；若駕駛未及時啟用機械備份裝置，或車身變形造成卡阻，會出現車門無法開啟的困境。去年山西運城1台問界M7車輛高速追尾後，隱藏式門把手無法打開；今年小米SU7高速碰撞事故中，隱藏式門把手未被打開也成為外界的關注點之一。

今年3月29日晚間，1架小米SU7在安徽銅陵的高速路段撞上隔離帶水泥樁後燃燒，車上3名女大學生身故。