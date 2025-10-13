巴基斯坦阿富汗邊境衝突 北京籲雙方冷靜克制
巴基斯坦和阿富汗邊境發生武裝衝突，造成雙方數百名士兵傷亡。大陸外交部呼籲涉事兩國著眼大局，冷靜克制，避免衝突升級，並稱願繼續為巴阿關係改善發展發揮建設性作用。
中國外交部發言人林劍10月13日在例行記者會上說，中國對巴阿衝突十分關注，並對局勢表示擔憂。「巴基斯坦和阿富汗都是中國的友好鄰國，巴阿兩國是搬不走的鄰居，堅持睦鄰友好，實現經濟社會發展，共同打擊恐怖主義，符合雙方的根本和長遠利益。」
他說，中國真誠希望兩國著眼大局，冷靜克制，堅持透過對話協商，妥善解決彼此關切，避免衝突升級，共同維護兩國以及本地區的和平穩定，並稱願繼續為巴阿關係改善發展發揮建設性作用。
林劍也說，中國已要求巴阿雙方採取實際措施，確保中方在當地人員、計畫和機構的安全。
阿富汗塔利班部隊上週六（10月11日）晚間攻擊巴基斯坦邊境哨所，以報復巴基斯坦上星期四（9日）空襲首都喀布爾，巴基斯坦隨即以槍砲火力還擊，兩國均稱摧毀了對方的邊境哨所。
