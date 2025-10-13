中共拘捕數十名地下教會成員 盧比歐籲立即釋放
北京錫安教會發言人稱，中國大陸警方上周末拘留教會的數十名牧師。美國國務卿盧比歐公開呼籲，中國大陸立即釋放被拘牧師。
據路透報導，北京錫安教會成立於2007年，是中國規模最大、未獲官方認可的地下教會之一。教會創始人金明日（Jin Mingri）的女兒格蕾（Grace Jin）及教會發言人肖恩（Sean Long）披露，金明日上星期五（10月10日）晚在廣西北海的住所被帶走。
根據肖恩提供的拘留通知，現年56歲的金明日因涉嫌「非法使用資訊網路」被關押在北海市第二看守所。
肖恩說，警方近幾個月已訊問超過150名教徒。同時，全大陸還有約30名牧師和教會成員被拘留，其中五人已獲釋，目前仍有約20人被拘留。
美國國務卿盧比歐12日對此事予以譴責，呼籲中國大陸立即釋放被拘牧師。
目前，大陸官方尚未回應此事。
