快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

聽新聞
0:00 / 0:00

小米電動車再傳死亡事故 高速衝撞後駕駛葬身火海

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
13日凌晨，四川成都一輛小米SU7 Ultra在高速衝撞後起火燃燒，駕駛最終不幸葬身火海。這起事故也引發大陸網友對電動汽車安全性的關注。（圖／取自微博）
13日凌晨，四川成都一輛小米SU7 Ultra在高速衝撞後起火燃燒，駕駛最終不幸葬身火海。這起事故也引發大陸網友對電動汽車安全性的關注。（圖／取自微博）

小米電動車再傳死亡事故。13日凌晨，四川成都一輛小米SU7 Ultra在高速衝撞後起火燃燒，駕駛也因受困車中，最終不幸葬身火海。

據澎湃新聞、大河網等媒體報導，13日凌晨3時16分左右，這輛小米汽車路經成都天府大道疑超車後失控，撞上中間綠化帶後翻滾至對向車道，隨即爆炸燃燒。

從網傳影片可以清楚看到，事故發生後，曾有三名路人嘗試破窗或開門求人，但疑因車窗堅硬或小米汽車隱藏式門把手無法開門，致使救人行動失敗。直至消防員到場用電鋸破門，才將駕駛拖出，但駕駛已經不幸死亡。

有大陸網友指稱，肇事車輛當時車速高達150公里。這起事故再度引起大陸網友熱議，小米官方對此則尚無回應。

今年3月29日晚間，一輛小米SU7在安徽銅陵的高速路段撞上隔離帶的水泥樁後，同樣發生燃燒，事故導致車上三名大學生全部死亡。

該事故引發了民眾對智能駕駛技術、車輛安全設計（如車門是否鎖死）、小米公司的處理速度和態度，以及施工安全管理的質疑。

4月1日，小米汽車和小米創始人雷軍陸續發聲。在中文社交媒體微博上，雷軍回應的文字下有大量對其讚譽的留言，甚至一些指責遇難者及家屬的觀點。這種現象則引發另一些人士批評：將雷軍作為中國民族企業家代表的盛讚，使網友喪失了對受害者及其家屬的基本同情心。

日前，福建發生一宗司機因醉酒而連人帶車墮海悲劇，事件中司機最終身亡。有消息稱，肇事車輛為小米SU7，隨後即時引起大陸網友關注，甚至傳出「司機未能剎停車輛」。但小米汽車官方客服表示，目前客服尚未掌握相關情況。

平潭綜合實驗區海壇片區10月10日指出，當天凌晨2時這輛車已開到碼頭附近，但車輛墜海時間約為凌晨4時，成功打撈上岸的已是早上9時許多。「說是喝醉了，人已經去世了。」工作人員告訴大陸記者。

小米汽車

延伸閱讀

中國成都發生小米 SU7 Ultra高速事故 現場起火燃燒、路人救援未果

不准噴肌樂、塗藥膏？醫療志工赴花蓮救災「什麼都不能做」洩氣返家

王騰遭小米辭退後 多平台帳號異動：小紅書註銷、快手封禁、抖音私密

小米17三機來襲！售價1.8萬元起 再現背面螢幕

相關新聞

小米電動車再傳死亡事故 高速衝撞後駕駛葬身火海

小米電動車再傳死亡事故。13日凌晨，四川成都一輛小米SU7 Ultra在高速衝撞後起火燃燒，駕駛也因受困車中，最終不幸葬...

中共拘捕數十名地下教會成員 盧比歐籲立即釋放

北京錫安教會發言人稱，中國大陸警方上周末拘留教會的數十名牧師。美國國務卿盧比歐公開呼籲，中國大陸立即釋放被拘牧師。

45歲姚明符合資格可領NBA養老金了 你猜可領多少？

時隔多年後的NBA中國賽重新拉開大幕，盡管只是季前賽，但依舊引起廣泛關注，最高票價炒到22萬人民幣（約3萬美元）一張，場...

吉祥航空頭等艙乘客掉手機 安全員撿走拒還被解聘

上海市民Lee先生近日在網上發帖稱，他的父母今年9月搭乘吉祥航空航班頭等艙從上海飛往比利時布魯塞爾旅遊，下飛機時父親將手...

香港麥當勞50周年展 紀念品網上炒貴1倍

麥當勞於1975年進駐銅鑼灣百德新街，適逢攻港50周年，香港麥當勞舉辦「香港麥當勞 I'm lovin' it 50周年...

港澳居民可持Visa、JCB等境外卡 「嘟卡」坐廣州地鐵

包括港澳居民在內的境外旅客，即日起搭乘廣州地鐵將更加便捷。為提升境外旅客的出行體驗，進一步優化廣州城市軌道交通支付服務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。