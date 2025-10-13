小米電動車再傳死亡事故 高速衝撞後駕駛葬身火海

小米電動車再傳死亡事故。13日凌晨，四川成都一輛小米SU7 Ultra在高速衝撞後起火燃燒，駕駛也因受困車中，最終不幸葬身火海。

據澎湃新聞、大河網等媒體報導，13日凌晨3時16分左右，這輛小米汽車路經成都天府大道疑超車後失控，撞上中間綠化帶後翻滾至對向車道，隨即爆炸燃燒。

從網傳影片可以清楚看到，事故發生後，曾有三名路人嘗試破窗或開門求人，但疑因車窗堅硬或小米汽車隱藏式門把手無法開門，致使救人行動失敗。直至消防員到場用電鋸破門，才將駕駛拖出，但駕駛已經不幸死亡。

有大陸網友指稱，肇事車輛當時車速高達150公里。這起事故再度引起大陸網友熱議，小米官方對此則尚無回應。

今年3月29日晚間，一輛小米SU7在安徽銅陵的高速路段撞上隔離帶的水泥樁後，同樣發生燃燒，事故導致車上三名大學生全部死亡。

該事故引發了民眾對智能駕駛技術、車輛安全設計（如車門是否鎖死）、小米公司的處理速度和態度，以及施工安全管理的質疑。

4月1日，小米汽車和小米創始人雷軍陸續發聲。在中文社交媒體微博上，雷軍回應的文字下有大量對其讚譽的留言，甚至一些指責遇難者及家屬的觀點。這種現象則引發另一些人士批評：將雷軍作為中國民族企業家代表的盛讚，使網友喪失了對受害者及其家屬的基本同情心。

日前，福建發生一宗司機因醉酒而連人帶車墮海悲劇，事件中司機最終身亡。有消息稱，肇事車輛為小米SU7，隨後即時引起大陸網友關注，甚至傳出「司機未能剎停車輛」。但小米汽車官方客服表示，目前客服尚未掌握相關情況。

平潭綜合實驗區海壇片區10月10日指出，當天凌晨2時這輛車已開到碼頭附近，但車輛墜海時間約為凌晨4時，成功打撈上岸的已是早上9時許多。「說是喝醉了，人已經去世了。」工作人員告訴大陸記者。