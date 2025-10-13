大阪世博會今日閉幕 中國館獲大型自建館展示類金獎

據新華社報導，12日晚，大阪世博會中國館在世博會頒獎典禮上獲國際展覽局頒發的世博會大型自建館展示類金獎。報導稱，這是中國在海外參加綜合類世博會首次獲得金獎，也是中國貿促會自1982年代表中國政府組織中國館參加海外世博會以來，連續五次獲得世博會重要獎項。

日本大阪．關西世博會將於10月13日閉幕。據日本共同社12日報導，日本國際博覽會協會（世博協會）12日宣佈，大阪．關西世博會普通訪客入場人數截至11日估算已達2,508萬人次。這場以「生命閃耀未來社會的設計」為主題、匯聚158個國家和地區的盛會將於13日結束為期半年的會期。預計本屆世博會運營收支將實現230億至280億日元（約合新台幣46億至56億元）盈餘。

新華社指出，本屆世博會所頒獎項由世博會主辦方及來自建築、展覽、藝術等領域的九位國際專家共同評審，按照展示、建築、主題演繹三個類別，並根據展館面積大小等設置獎項。

大型自建館獎項是歷屆世博會中競爭激烈且備受關注的獎項。本屆世博會，中國館在與25個大型自建館的競爭中脫穎而出，榮獲大型自建館展示類金獎。沙烏地阿拉伯館和義大利館分別獲得大型自建館建築類和主題演繹類金獎。

國際展覽局秘書長凱爾肯澤斯表示，中國館緊扣世博會主題，不僅讓參觀者感受到中國數千年的歷史文化，更展現了中國為未來社會提供的卓越發展方案及擔當。

大阪世博會中國館佔地面積約3,500平方米，是本屆世博會最大的外國自建館之一，以「共同構建人與自然生命共同體——綠色發展的未來社會」為主題，將「天人合一」「綠水青山」「生生不息」三大篇章作為敘事主線，展示5,000年中華文明孕育的傳統生態智慧、新時代綠色發展的理念與成就，展望中國同世界各國攜手，共同構建人與自然生命共同體的美好願景。

共同社表示，在13日的閉幕式上，每五年舉辦一次的註冊類世博會下屆主辦國沙烏地阿拉伯將接過國際展覽局（BIE）的旗幟。