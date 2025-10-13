快訊

美食街發生閃爆1死1傷、商舖屋頂被炸塌 多車被水泥磚塊砸毀

香港01／ 撰文：林芷瑩
美食街某店舖發生閃爆事故。 示意圖／ingimage

10月11日，甘肅蘭州一條美食街某店舖發生閃爆事故，造成1死1傷。截至10月12日，事故原因調查、善後處置等工作仍在進行中。

《央視新聞》消息，10月11日上午9時25分許，甘肅蘭州安寧區孔家崖街道陽明巷北口內的一間店舖發生閃爆事故。經排查，此次事故共造成1人死亡，1人輕微傷。

《極目新聞》報導，陽明巷是當地的一條美食街，分布了多間小吃餐飲店舖。其中一間店舖發生閃爆，波及相鄰的多間店舖。不少商店的牆壁受損，多輛車被水泥磚塊砸到。

有居民表示，事發當時剛吃完早飯，突然聽到爆炸聲。一間受損較小的店舖老闆稱，發生閃爆後，有店舖的天花板坍塌。另一間受損較嚴重的店舖老板表示，該店每天上午9時上班，店員上班沒多久就有店舖發生閃爆。事故現場有一人沒能搶救過來，不幸遇難。

據介紹，受損的幾間店分別是賣糖葫蘆、雞排、咖啡、燒烤。此次閃爆的威力太大，有店舖的屋頂被炸塌，對面店舖的玻璃被震碎。閃爆後，受損的店舖存在安全隱患，商戶停止營業，散落的建築構件已清理。目前，具體的事故原因、事故責任認定，還沒有明確。

有當地市民稱，陽明巷附近有大學，此處慢慢就發展成美食街。目前，陽明巷出入口處已設置圍擋，有城管人員值守，其中一間店舖的天花板坍塌，店舖後方是居民樓。

文章授權轉載自《香港01》

