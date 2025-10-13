三星堆博物館 中秋假期吸18萬人次

10月8日晚，隨著神樹展廳燈光熄滅，三星堆博物館在中秋假期推出的假日盛會落下帷幕。據館方消息，8天假期裡，三星堆博物館共接待遊客18.4萬人次。

「為了一座館，奔赴一座城」成為這個假期的真實寫照。三星堆博物館的幾大展覽人氣爆棚，讓遊客在文物中穿越時空。陳列館內，「世紀逐夢」「巍然王都」「天地人神」三大展區是必打卡地。同時，兩大特展打開文明新視野，「布達拉宮—來自高原的世界文化遺產」特展帶來了雪域高原的莊嚴與神聖，「古希臘的旅程—希臘考古出土文物精品展」則展現了地中海文明的浪漫，超300件珍貴文物跨越山海在此相遇，讓遊客一天之內「漫步」古蜀、高原與古希臘。

除了看展，三星堆博物館「好玩」屬性拉滿，文創區、特色空間與主題活動讓人流連忘返。文創區裡，一款款「出圈」文創成為遊客帶走「三星堆記憶」的首選，「堆堆堆咖啡館」與「堆堆堆生活館」更是休憩好去處。博物館每天還有「幻彩三星堆」面部彩繪、「團扇繪文明」手繪等特色體驗活動，以及「聲動古蜀」快閃合唱、「中秋詩詞會」等，點燃喜慶氛圍，引無數「趕堆人」融入歡樂的汪洋。