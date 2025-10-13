北京機器人大世界 圈粉中外遊客

北京亦莊機器人大世界自煥新升級以來，成為體驗科幻世界的打卡地。這裡的全球首個具身智慧型機器人4S店和機器人主題餐廳吸引著來自各地甚至海外的機器人粉絲。

「你可以說英語嗎？請給我推薦一些美食。」機器人大世界主題餐廳「機器人焰究所」吧台前，一位來自美國的遊客用英語向人形機器人「小柒」發問。早就學會多國語言的「小柒」一連向她介紹了北京烤鴨等多道京城美食。看到機器人製作飲品、送餐、表演，這位美國遊客直呼：「這就是未來世界的樣子！」

今年8月剛開業的機器人主題餐廳「機器人焰究所」，聚集著能製作餐飲、表演樂器、說脫口秀等不同功能的機器人，每逢節假日場場爆滿。

「我們最近新添兩款機器人，一台迎賓機器人可隨著音樂跳十幾種舞蹈，另一台機器人能向觀眾展示漢堡的製作過程。」餐廳工作人員介紹說。

餐廳內的象棋機器人面前，市民李女士和外孫坐了快半小時。李女士說，一進餐廳，平時愛下棋的外孫就被象棋機器人吸引了，要先與機器人對弈一把。小朋友緊盯著機器人在棋盤上的「排兵布陣」，到了關鍵時刻，還會閉上眼睛思考並感歎：「沒想到它能這麼走，我得學一下！」

午飯剛過，機器人表演秀開始了。機器狗、機器恐龍等輪番登台，人形機器人「牛頓」表演了脫口秀。可愛的機器恐龍扭動身子跑到小朋友面前，乖乖地蹲坐下來。一旁的機器狗為了吸引大家的目光，使出渾身解數，一連翻了幾個跟頭，引得陣陣掌聲。

下午1點半，機器人餐廳旁的全球首個具身智慧型機器人4S店下午場參觀開啟。一進門，三款人形機器人一字排開，中間一身黑色的「天工」保持著衝過終點線的姿勢。這是今年4月全球首場人形機器人「半馬」的冠、亞、季軍。

工作人員介紹，機器人4S店每天開設6場預約參觀，並安排講解，每天都能迎來約兩三百位觀眾。