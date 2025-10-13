北京機器人大世界 圈粉中外遊客

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
機器人主題餐廳的「李白」和「蘇軾」機器人。圖／本報北京傳真
機器人主題餐廳的「李白」和「蘇軾」機器人。圖／本報北京傳真

北京亦莊機器人大世界自煥新升級以來，成為體驗科幻世界的打卡地。這裡的全球首個具身智慧型機器人4S店和機器人主題餐廳吸引著來自各地甚至海外的機器人粉絲。

「你可以說英語嗎？請給我推薦一些美食。」機器人大世界主題餐廳「機器人焰究所」吧台前，一位來自美國的遊客用英語向人形機器人「小柒」發問。早就學會多國語言的「小柒」一連向她介紹了北京烤鴨等多道京城美食。看到機器人製作飲品、送餐、表演，這位美國遊客直呼：「這就是未來世界的樣子！」

今年8月剛開業的機器人主題餐廳「機器人焰究所」，聚集著能製作餐飲、表演樂器、說脫口秀等不同功能的機器人，每逢節假日場場爆滿。

「我們最近新添兩款機器人，一台迎賓機器人可隨著音樂跳十幾種舞蹈，另一台機器人能向觀眾展示漢堡的製作過程。」餐廳工作人員介紹說。

餐廳內的象棋機器人面前，市民李女士和外孫坐了快半小時。李女士說，一進餐廳，平時愛下棋的外孫就被象棋機器人吸引了，要先與機器人對弈一把。小朋友緊盯著機器人在棋盤上的「排兵布陣」，到了關鍵時刻，還會閉上眼睛思考並感歎：「沒想到它能這麼走，我得學一下！」

午飯剛過，機器人表演秀開始了。機器狗、機器恐龍等輪番登台，人形機器人「牛頓」表演了脫口秀。可愛的機器恐龍扭動身子跑到小朋友面前，乖乖地蹲坐下來。一旁的機器狗為了吸引大家的目光，使出渾身解數，一連翻了幾個跟頭，引得陣陣掌聲。

下午1點半，機器人餐廳旁的全球首個具身智慧型機器人4S店下午場參觀開啟。一進門，三款人形機器人一字排開，中間一身黑色的「天工」保持著衝過終點線的姿勢。這是今年4月全球首場人形機器人「半馬」的冠、亞、季軍。

工作人員介紹，機器人4S店每天開設6場預約參觀，並安排講解，每天都能迎來約兩三百位觀眾。

餐廳 人形機器人 北京

延伸閱讀

北京環球影城過山車「卡殼」 遊客懸空淋雨半小時 只賠玩偶

北京冀年輕化 香港立法會張宇人、陳健波等6議員宣布交棒

于朦朧案扯出北京五星飯店！爆受虐第一現場　網刷負評

中職／林澤彬突破賽季女兒比自己還紅 彬糖奶音「漂亮姊姊」圈粉FA和韓星

相關新聞

北京機器人大世界 圈粉中外遊客

北京亦莊機器人大世界自煥新升級以來，成為體驗科幻世界的打卡地。這裡的全球首個具身智慧型機器人4S店和機器人主題餐廳吸引著...

三星堆博物館 中秋假期吸18萬人次

10月8日晚，隨著神樹展廳燈光熄滅，三星堆博物館在中秋假期推出的假日盛會落下帷幕。據館方消息，8天假期裡，三星堆博物館共...

5人冒充學生蹭視頻「招搖撞騙」 101歲院士鍾世鎮不忍了

中國解剖學泰斗、中國工程院院士鍾世鎮昨發手書聲明指出，其百歲生日時，被冒充學生的楊炯等五人糾纏拍攝了大量的合影和視頻，並...

北京環球影城過山車「卡殼」 遊客懸空淋雨半小時 只賠玩偶

近日，有遊客在北京環球影城遊玩「飛越侏羅紀」項目期間遭遇設備故障，在雨中被懸掛在高處近半小時，還有人被嚇哭。事後有遊客發...

「劉昊宇在哪裡？」11年前明信片全網尋主 收件人直呼：像電影

「全網尋人！劉昊宇你在哪裡？」近日，杭州一家主題郵局在社交平台發布一則特別的尋人帖，為一張11年前未成功寄出的明信片尋找...

NBA澳門賽星光閃爆 林書豪、成龍、貝克漢世紀合影

美國職業籃球聯盟(NBA)暌違6年之後重返中國。布魯克林籃網隊(Brooklyn Nets)和鳳凰城太陽隊(Phoeni...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。