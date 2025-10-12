提振消費！浙江省率先推行中小學「春秋假」

快訊

中央社／ 北京12日電

為提振消費，中國多地政府近年研擬推行「春秋假」。據陸媒報導，浙江省11個地級市已發布推行中小學「春秋假」制度的相關文件，浙江成為中國首個在全省範圍內推進中小學「春秋假」制度的省分。

中國官方所指的「春秋假」，是指在春季和秋季學期（下學期和上學期）中，為中小學生增設有別於寒暑假的短假期。

為提振消費，中國商務部、國家發改委等9個部門在9月中旬發布「關於擴大服務消費的若干政策措施」，其中包括優化學生假期安排，科學調整教學放假時間，探索設置中小學「春秋假」並縮短寒暑假，增加旅遊等服務消費時間。

據央視新聞、界面新聞等陸媒報導，浙江省11個地級市已全部發布推行中小學「春秋假」制度的相關文件，浙江省成為中國首個在全省推行中小學春秋假制度的省分。

報導提到，近年來，杭州春假的時間一般在5月前後，秋假的時間則在10月前後。今年浙江省絕大多數地市則將秋假安排在11月，與週末相連形成5天假期。

中國教育科學院研究員儲朝暉表示，「春秋假」是讓學習空間和內容發生變化的可行方式，浙江透過多部門保障且因地制宜的「春秋假」實施方式，有利於中小學生在「春秋假」期間回歸自然、進入社會，實現學生社會性發展。

報導提到，中國其他省分也開始探索實施「春秋假」，貴州、海南、河南和湖北等省在提振消費行動方案中明確，探索設置中小學「春秋假」。湖北省利川市則是發布通知宣布，中小學將放春假2天，與清明假期相加，可連休5天；廣東省佛山市教育局也在8月印發通知，明確2025至2026學年將在全市義務教育階段學校進行「春秋假」試點。

不過，據中國新聞週刊先前報導，對於雙薪家庭而言，「孩子放假，家長卻不放假」的照護難題仍在，推廣該制度仍面臨現實挑戰。有部分家長將「春秋假」視為家庭長途旅行的好時機；但也有部分家長擔憂，假期安排可能加劇孩子放假、家長無休的照管壓力，或影響學生的學習連貫性。

孩子在常州一所小學就讀4年級的趙姓家長表示，「我們都需要上班，請假並不容易，工作如何交接更是現實難題」。他建議，若江蘇推行春秋假，可採彈性安排，讓有條件的家庭可自主休假，校方同時提供託管服務，由教師輪值看護，以緩解無暇照顧孩子的家庭的壓力。

相關新聞

5人冒充學生蹭視頻「招搖撞騙」 101歲院士鍾世鎮不忍了

中國解剖學泰斗、中國工程院院士鍾世鎮昨發手書聲明指出，其百歲生日時，被冒充學生的楊炯等五人糾纏拍攝了大量的合影和視頻，並...

北京環球影城過山車「卡殼」 遊客懸空淋雨半小時 只賠玩偶

近日，有遊客在北京環球影城遊玩「飛越侏羅紀」項目期間遭遇設備故障，在雨中被懸掛在高處近半小時，還有人被嚇哭。事後有遊客發...

「劉昊宇在哪裡？」11年前明信片全網尋主 收件人直呼：像電影

「全網尋人！劉昊宇你在哪裡？」近日，杭州一家主題郵局在社交平台發布一則特別的尋人帖，為一張11年前未成功寄出的明信片尋找...

NBA澳門賽星光閃爆 林書豪、成龍、貝克漢世紀合影

美國職業籃球聯盟(NBA)暌違6年之後重返中國。布魯克林籃網隊(Brooklyn Nets)和鳳凰城太陽隊(Phoeni...

假學歷申請入學 香港中大今年截數百宗 新增AI系統杜絕

去年爆出多宗非本地生涉嫌以「假學歷」申請香港資助大學，中文大學11日表示，本學年共堵截數百宗來自各國的懷疑造假個案；務求...

刺激消費 浙江率先推行中小學「春秋假」

為推進民間消費，近年大陸多地政府研擬推行「春秋假」。據報浙江11個地級市已全部發布推行中小學春秋假制度的相關文件，浙江成...

