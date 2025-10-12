中國錫安教會遭大規模抓捕 約30名牧師教友被帶走

中國錫安教會面臨大規模抓捕，自9日起已有約30名牧者和教友被警方帶走。對華援助協會創辦人兼會長傅希秋說，這是1980年代以來，中國對城市獨立家庭教會最廣泛、最系統、最嚴厲的一波鎮壓。

根據對華援助新聞網，自9日起，中國當局在北京、四川、上海、浙江、山東、廣西、廣東、海南和福建至少9個省市，針對包括錫安教會在內的眾多未登記教會同時展開突襲行動。已有30多名牧師、傳道人及基督徒領袖被帶走，目前統一羈押在廣西北海。

警方10日凌晨突襲了北京錫安教會主任牧師金明日的住處。據知情人士透露，警方審訊重點集中於金明日、王林和尹會彬3名牧師，試圖在其日常事務與教會運作中尋找可供立案的證據，所涉罪名包括「非法利用信息網絡罪」、「非法經營罪」與「詐騙罪」。

報導引述分析人士說，當局有意避免使用任何直接涉及宗教的罪名，而是引用「非法經營」等條款，將教會組織活動「去宗教化」，以使對家庭教會的打壓合法化、行政化，逃避國際社會對宗教自由狀況的監督。

錫安教會自9日起，已連續3日發布聲明，呼籲中國政府立即停止對其教會及全國各地家庭教會的抓捕、威脅與騷擾；無條件釋放所有被拘押與失聯的牧者和信徒；並要求依法保障公民宗教信仰自由的基本權利。

報導說，錫安教會成立於2007年，為未註冊的家庭教會性質，其影響力覆蓋中國40餘座城市，擁有總數多達5000人參與的主日聚會。2019年，該教會北京主堂遭強制關閉，主任牧師金明日被列入「邊控」，自此無法出境與家人團聚。2025年初起，錫安教會在全國多個城市的分堂陸續遭調查、人員被約談。

傅希秋11日在一份聲明中說，這一輪全國性鎮壓令人想起40多年前文化大革命後城市教會初次復興的黑暗年代；但今日的迫害更為嚴密，配合著數位監控、跨省協作以及利用「詐騙罪」等罪名對和平信徒刑事定罪。

對華援助協會對此予以最嚴厲的譴責，呼籲美國政府、盟國及國際機構應立即發聲，在最高外交層面向中國提出抗議。