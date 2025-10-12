刺激消費 浙江率先推行中小學「春秋假」

為推進民間消費，近年大陸多地政府研擬推行「春秋假」。據報浙江11個地級市已全部發布推行中小學春秋假制度的相關文件，浙江成為大陸全國首個在全省範圍內推進中小學春秋假制度的省份。

春秋假是指在春季和秋季學期中，為中小學生增設有別於寒暑假的短假期。時間上，春假一般安排在4月底，與「五一」假期連休；秋假則安排在9月底與國慶假期銜接或11月中下旬與周末相連。2004年，杭州便推出《調整中小學假期和作息時間的意見》，成為浙江最早實施春秋假制度的城市。

不過，春秋假對於雙薪家庭父母而言成為另一種負擔，因為難以照顧小孩。對此，今年春假開始，杭州等地又推進學校托管服務，開展文化體育、信息科技、社會實踐等方面的活動。

新華社報導，杭州市十三中教育集團初中部教師費丹艷說，學校也在積極創新學科實踐，利用春秋假重塑教育生態。打通「學校課程設計-文旅資源適配-家長權益保障」的閉環，讓制度紅利真正落地。

春秋假引來大陸社會正反兩意見，從大陸官方角度而言，有利消費。中國經營報報導，中國宏觀經濟研究院高級顧問專家楊宜勇表示，春秋假對居民消費的拉動效果受政策配套、收入預期與市場供給等多種因素制約。從短期（1—2年）看，春秋假可以貢獻社會消費品零售總額約0.4%—0.6%的增量；從長期（3—5年）看，若政策配套完善，這一增量貢獻可提升至約1%—1.66%。

不過，春秋假也引起爭議，因中小學生正面臨升學壓力，一些家長怕因此耽誤孩子的學業；另，因大陸雙職工家庭佔絕大多數，即便在現有假期模式下，假期帶小孩難已成為許多家庭的痛點，衍生出了龐大的課外班市場和隔代撫養現象。春秋假的設置，可能會進一步加劇困境。

大陸商務部等九部門於9月16日印發《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出五方面19條舉措。其中優化學生假期安排，完善配套政策中提到，在放假總天數和教學時間總量保持不變的情況下，鼓勵有條件地方探索設置中小學春秋假。目前包括江蘇、廣東佛山、湖北恩施等地開始進行試點。