緬北四大家族又一覆滅 詐團首腦魏懷仁涉故意殺人等罪被提公訴

「低空經濟」自2024年被中國大陸官方首次寫入政府工作報告後，產業進入發展快車道，但2025年9月16日下午，大陸長春航展預演結束後，兩架小鵬匯天的eVTOL（電動垂直起降飛行器）相撞墜落，至少一名乘客受傷送醫，讓隱沒在「空中計程車」加速商業化願景之下的安全隱患浮出，《聯合報數位版》綜合匯整各方專家點出的、產業發展中仍待解決的問題。

2025-10-11 09:00