緬北四大家族又一覆滅 詐團首腦魏懷仁涉故意殺人等罪被提公訴

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
電詐集團首腦魏懷仁（第1排左2）等人，涉故意殺人等罪被提起公訴圖為2024年白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發等10名緬北重大犯罪嫌疑人在被押解回國的飛機上。新華社
福建省檢察院11日發布，泉州市檢察院經依法審查，對長期盤踞緬北果敢，依託武裝力量，針對大陸境內公民的電信網路詐騙等犯罪的魏懷仁犯罪集團首要分子魏懷仁（外文名WAI SAN）及其他重點涉案人員，根據大陸刑法、刑事訴訟法等相關規定，以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、組織他人偷越國（邊）境罪、敲詐勒索罪等向福建省泉州市中級法院提起公訴。

除了「明家」家族之外，以「白家」、「魏家」和兩個「劉家」組成的緬北「四大家族」，盤踞果敢多年，掌握著當地的經濟命脈、軍事資源，均不同程度地牽涉電信詐騙產業。

大陸央視新聞報導，魏懷仁又名魏三，1958年生，為緬北電詐頭目，是果敢四大家族之一魏家開創者魏超仁的弟弟。落網前魏懷仁是魏家實際掌舵人，經營老街新錦江賭場，並控制緬甸政府軍果敢邊防營，成為果敢四大家族中唯一掌控正規軍權的勢力。泉州市公安局2023年12月決定對魏懷仁進行公開懸賞通緝，緬甸警方2024年1月向大陸公安機關移交魏懷仁等6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目，將其押解回國。

深圳市中級人民法院官微發布，今年9月19日至22日，廣東省深圳市中級人民法院一審公開開庭審理了白所成、白應蒼等21名被告詐騙、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、開設賭場、組織、強迫賣淫、非法拘禁、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、走私、販賣、運輸、製造毒品、幫助毀滅、偽造證據一案。

新華社報導，今年9月29日，浙江省溫州市中級法院一審公開宣判明家犯罪集團案。對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名被告判處死刑；對楊正喜、傅成志等5名被告判處死刑，緩期二年執行；對羅建章、邱智等11名被告判處無期徒刑；對畢會軍、蔣吉等12名被告判處24年至25年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。

電信詐騙 殺人 深圳 緬甸 公安 死刑

