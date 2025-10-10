大陸旅客錯峰遊韓國 仍難逃被「逼」命運：走兩步就聽到說中文

快訊

香港01／ 撰文：孫聖然
旅客選擇「錯峰」遊韓國，仍未逃過「逼」的命運。（影片截圖）
旅客選擇「錯峰」遊韓國，仍未逃過「逼」的命運。（影片截圖）

大陸國慶中秋長假期間，國內景區大多人滿為患，國外多個旅遊目的地亦被中國人「佔領」。有平台報告顯示，假期期間，出境長線跟團遊按年增長近1倍。有旅客選擇「錯峰」遊韓國，仍未逃過「逼」的命運。

據《九派新聞》報道，來自四川的小胡（化名）在咖啡店工作，時間相對自由，因此選擇了錯峰出行，長假接近尾聲即10月6日，她才前往韓國旅遊。

小胡說，長假前幾天從成都飛首爾的機票要兩千多元（人民幣，下同，約8500元新台幣），但後幾天就只需一千多元，「我玩一周花銷最多六千元（約25700元新台幣），加上往返機票也不過萬元，這樣看與其在國內擠不如出國玩。」

但令小胡沒想到的是，她仍舊沒逃過「擠」的命運，「我下飛機就看見了國內來的旅遊團，在弘大、明洞那種熱門商業區逛的時候，隨便走兩步就能聽到說中文的，而且韓國那邊很多店都能用支付寶、微信支付，所以我明明出了國卻還有在國內的錯覺。」

另外，在帛琉（帕勞）工作的華人小樹說，自己長假發布了一條在藍洞潛水的影片，「在那裏潛水的基本都是中國人，影片也因此爆火，獲得了逾10萬點讚。」

小樹表示，平時帛琉也有很多華人，但大陸國慶中秋長假的確能感受到人數的暴增。

網民點評：

「不明白韓國有什麽好去的。」

「去韓國旅遊也是沒見過什麽世面。」

「大家都忘了薩德了，都不抵制了？」

「馬爾地夫也是，島上至少一半的中國人。」

「不是說都不去韓國嗎，只有我當真了嗎？」

文章授權轉載自《香港01》

