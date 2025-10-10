20歲女爬黨嶺高原反應昏迷 母親質疑旅伴拋棄女兒：她恐成植物人

10月2日，在海拔4700米的四川甘孜丹巴縣丹東鎮的卓雍措湖埡口附近，一名20歲林姓女遊客出現高原反應（高反）、失溫等情況，路過遊客和當地警方、鎮政府工作人員、醫務人員接力救援，成功將女遊客運送下山送至醫院。

隨後，此事在網上引發關注，有網民指稱涉事女遊客是被其旅遊同伴拋棄，也有網民稱她是在網上組的隊。雖有網民同情該女遊客的遭遇，但不少網民則是認為爬山前需要衡量自己的身體狀況，為自己的行為負責。

據陸媒報道，被救林姓遊客的母親吳女士表示，女兒與徒步搭子（旅伴）是在青年旅社相識，一行人為兩男兩女。只知道旅伴可能把高反後的女兒交給了其他山友，然後離開。「他們都是和我女兒年齡差不多大的小孩，可能沒有意識到高反會導致很嚴重的後果。」

吳女士說，「其中一個徒步搭子，一個男孩，昨天把我女兒的身份證送了過來」，吳女士說兩人有說了幾句話，「我說女兒的病情很嚴重，他也嘆氣說『阿姨，真的對不起』。」吳女士稱，「現在第一時間還是救女兒，再考慮（是否）追究他們的責任。」

10月9日下午，被救女遊客林女士的母親吳女士通過媒體向所有的救援者、救助者表達了感謝：「如果不是遇到那麼多好心人，情況可能就會變得更糟，很感謝他們。」

吳女士稱，女兒腦水腫很嚴重，「醫生說她還沒有脫離生命危險，昨天進行了緊急手術，現在還沒醒過來，醫生說可能會做第二次手術，也許會醒過來，也許會成為植物人，只能進一步觀察。」

吳女士透露，他們一家是江蘇鹽城人，女兒今年20歲，今年剛從衛校畢業。她剛開始是說過來玩，我們也沒有想到這樣嚴重。

根據林女士父親發起的「輕鬆籌」資料顯示，「10月2號旅行途中，在黨嶺突發嚴重高原反應並伴隨失溫，在眾多好心人的幫助下，她被緊急送到丹巴當地醫院搶救，由於病情嚴重立刻由120馬不停蹄送到四川大學華西醫院搶救。經診斷，她患上了高原性水腫、缺氧缺血性腦病，還引發了腦疝——這些冰冷的醫學名詞，像一把把尖刀刺在我們家人心上。醫院第一時間為她安排了手術，但術後至今，林女士仍在ICU重症監護室里，尚未脫離生命危險，每天都要依靠各種儀器維持生命體徵。」

有三名同伴隨行卻疑似未協助就醫 家屬：考慮追究他們責任

吳女士提到，當時有三個人跟女兒同行，「他們兩男兩女四個人一起徒步，到了山上發現我女兒有點高反了，說遇到我們鹽城有一個16歲的小孩和他師傅，他們把我女兒交給他們，那個16歲小孩就扶著我女兒下山，後來又剛好遇到上海的兩個醫生，他們就趕緊救我女兒，那時候我女兒已經失溫了，後來他們（醫生、警察等等）就把她背下山。2號晚上我看手機上有未接來電，回過去說我女兒高反失溫了，才知道丹巴縣的110、醫生把她救了下來。」

吳女士說，「她同伴可以聯繫上，他們說已經盡力救我的女兒了。但是他們也沒有報警什麼的，好像就獨自下山了，（這些）我也是聽說的。當時三個同行者也說了，就說他們進山的時候想報警，手機沒信號，但是我也不知道有這種情況。」

吳女士說，「我說女兒一個人在醫院很難受，我離他們太遠了，請他們去看一下，他們就去（醫院）看了一下。後來我叫120（把女兒）送到華西醫院後，在成都時，有一個人給我女兒送身份證來，其餘兩人沒來，直接回家了。」

對於女兒的情況，吳女士言語中充滿了擔憂。她透露，「剛開始送到醫院的時候，她頭痛難受，嘴巴都是乾的，已經說不出話了，後來過了一天她就能叫我媽媽，在那個（重症）監護室裡面待了兩天，轉到普通病房觀察，她還能說媽媽，要上廁所等，後來就越來越嚴重了，暈過去了，後來就說不出話了，昨天緊急手術了。」

網民點評： 毫無常識，去高原前多少天就要服用紅景天什麼做準備了，哪是你說去就去的。 如果要去一些有點危險的地方，應該出發前做好隨時能撤退的準備，沒什麼美景比往後漫長的人生更美。 不建議宣傳，沒事發朋友圈出片，有事就是眾籌擔保。 也不能說人家把她拋棄，都找到人帶你下山了，況且還有醫生警察，人家也不知道你會這麼嚴重，人家大老遠來一趟肯定要繼續行程啊…

文章授權轉載自《香港01》