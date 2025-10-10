港設跨部門「虛擬資產情報工作組」強化偵防

面對與虛擬資產關連案案件增加，香港警方牽頭成立「虛擬資產情報工作組」，強化對虛擬資產罪行的偵防。

新的情報工作組由香港警方牽頭，聯同海關、金管局、證監會及虛擬資產服務提供者共同成立。各部門將分享虛擬資產情報，提升對虛擬資產罪行的偵測和防範能力，加強執法成效。

香港定義的虛擬資產，主要指以數碼形式表達價值的資產，例如加密資產、數碼代幣，但不包括中央銀行發行的法定數碼貨幣。 香港已推出虛擬資產交易平台發牌制度，以加強監管並推動行業發展，例如將持牌平台納入監管範圍。

香港警務處處長周一鳴在「虛擬資產情報工作組」成立儀式上說，香港警方今年一至八月錄得1463宗虛擬資產相關案件，有15宗涉及Web3業界機構的黑客入侵案，損失金額約9.9億港元。

周一鳴還說，Web3技術帶來前所未有的執法挑戰，香港警方要確保創新科技不會被罪犯濫用，希望工作組透過公私營協作網絡，提升對虛擬資產罪行的應對能力。