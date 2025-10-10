快訊

19歲男凌晨南港CITYLINK停車場遭砍 潘姓主嫌落網、1嫌仍在追捕

1年多未見余苑綺兒女 余天嘆「聯絡也沒人接」：很生氣也很失望

港設跨部門「虛擬資產情報工作組」強化偵防

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導

面對與虛擬資產關連案案件增加，香港警方牽頭成立「虛擬資產情報工作組」，強化對虛擬資產罪行的偵防。

新的情報工作組由香港警方牽頭，聯同海關、金管局、證監會及虛擬資產服務提供者共同成立。各部門將分享虛擬資產情報，提升對虛擬資產罪行的偵測和防範能力，加強執法成效。

香港定義的虛擬資產，主要指以數碼形式表達價值的資產，例如加密資產、數碼代幣，但不包括中央銀行發行的法定數碼貨幣。 香港已推出虛擬資產交易平台發牌制度，以加強監管並推動行業發展，例如將持牌平台納入監管範圍。

香港警務處處長周一鳴在「虛擬資產情報工作組」成立儀式上說，香港警方今年一至八月錄得1463宗虛擬資產相關案件，有15宗涉及Web3業界機構的黑客入侵案，損失金額約9.9億港元。

周一鳴還說，Web3技術帶來前所未有的執法挑戰，香港警方要確保創新科技不會被罪犯濫用，希望工作組透過公私營協作網絡，提升對虛擬資產罪行的應對能力。

資產 香港 港警

延伸閱讀

重返中國 NBA球隊澳門舉行季前賽 象徵美中關係回暖

香港恒生銀行獨立品牌、分行仍維持 暫不影響股東配息

港新股市場領跑全球！15檔認購倍數破千倍 大行科工8000倍

北京冀香港議會年輕化 料70歲以上12名議員逾半將引退

相關新聞

故宮百年 北京故宮前院長：堅信台北故宮文物遲早在紫禁城展出

今天是雙十節國慶日，也是故宮博物院成立100周年紀念日。港媒披露對北京故宮前院長鄭欣淼的專訪內容，對於北京故宮文物曾數度...

中國十一長假消費年增2.7% 旅遊興旺電影遇冷

中國十一長假是檢驗消費熱度的重要指標，今年十一長假期間消費年增2.7%，並且消費結構有所轉變，出國旅遊與縣城旅遊興旺，年...

盤點紓解至雄安新區的標誌性項目 大陸發改委：已取得積極進展

近年大陸官方積極將北京的一些非首都功能疏解標誌性專案，遷往雄安新區，官方表示已取得重要進展，下一步將積極穩妥推進後續疏解...

大陸文物政策新規定 嚴禁翻新古代壁畫和彩塑

大陸對文物保護的最新規定指出，針對文物建築修繕工程，1911年以前的彩畫、灰塑原則上均應進行現狀科技保護，嚴禁翻新古代壁...

禁躺平、厭世…憂批評時政 紐時：中整治網路負面情緒貼文

中央網信辦近日展開為期2個月的「清朗．整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動，已有提倡減壓生活、批評中國生活品質的網紅遭處罰...

主旋律拉不動 「十一」電影票房18億 跌回11年前水準

十一長假8日結束，據官方統計，2025年十一檔期電影總票房為人民幣18.35億元（約2.57億美元），不僅疫後至今3年連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。