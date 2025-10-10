故宮百年 北京故宮前院長：堅信台北故宮文物遲早在紫禁城展出

今天是雙十節國慶日，也是故宮博物院成立100周年紀念日。港媒披露對北京故宮前院長鄭欣淼的專訪內容，對於北京故宮文物曾數度來台展出，但台北故宮文物未曾登陸，他表示這「不存在吃虧問題，堅信台北故宮的文物遲早會到紫禁城展出」。

香港文匯報日前刊出對北京故宮前院長鄭欣淼的專訪。針對兩岸故宮交流，他做出上述回應，並表示，「故宮學的本質，就是把故宮看作一個文化整體」。他指出，兩岸故宮藏品數量龐大、種類繁多且內在聯繫千絲萬縷，唯有將其置於整體文化背景下考察，才能深入挖掘歷史價值，促進文化交流。例如，北京故宮有記錄孤竹國和無終國國名的銅器，台北故宮也存有許多記錄族名的青銅器，對這些族名金文的聯合研究，將極大推動相關學術難題的解決。

自2009年「破冰」以來，兩岸故宮雙方在人員與學術領域的合作逐步展開。鄭欣淼相信，隨着資源的數位化、公開化，未來兩岸故宮的交流必將更加深入。他堅信，兩岸故宮根脈相連，學術研究越深入，彼此的聯繫就越廣泛。

鄭欣淼2002年9月至2012年1月，任北京故宮博物院院长，期間經歷兩岸故宮破冰交流的重大歷史事件，除了兩岸故宮院長互訪之外，也有合作展覽，包含2009年「雍正—清世宗文物大展」，2011年「山水合壁—黃公望與富春山居圖特展」以及「康熙大帝與太陽王路易十四特展」等。

鄭欣淼在上述訪問中指出，北京與台北兩院藏品同根同源、互為補充，這種緊密聯繫使其成為兩岸文化交流的重要基石。

針對2009年「雍正—清世宗文物大展」中，北京故宮出借37件文物，後在2011年的兩個展覽又分別借展4件和14件文物。對於外界關於此舉是否「吃虧」的疑問，鄭欣淼回應道：「我們認為這是中華民族的文化財產，不存在吃虧問題，堅信台北故宮的文物遲早會到紫禁城展出」。

新華社也在10日刊發一篇緬懷國立故宮博物院前副院長莊嚴的文章，文中提到2009年，兩岸故宮博物院院長實現歷史性互訪，達成包括「建立展覽交流機制」等在內的數項共識；恢復交流後，兩岸故宮博物院從文化展覽到學術研討、圖書出版、文創推廣等諸多領域往來密切、合作熱絡。鄭欣淼曾說，兩個故宮博物院同根同源，藏品互補性很強，只有把它們作為一個整體來看待，才能全面認識中華文明的源遠流長、燦爛輝煌與一脈相承。現任北京故宮院長王旭東也曾鄭重表示，兩岸故宮是親兄弟，相信通過文物交流、學術交流，會加大學者之間相互理解，推動兩岸相互理解。

此外，日前沈春池文教基金會與北京故宮在神武門合辦文物南遷展，但遭台北故宮（國立故宮博物院）聲明稱沒有與北京故宮合作。對於兩岸故宮合作議題，沈春池基金會向本報表示，基金會未來將積極與國立故宮博物院交流，也希望爭取未來共同合作舉辦相關展覽，將完整的故宮文物遷台史料及故事呈現於國人之前。

沈春池基金會並指出，兩岸故宮早在2000年前後已有共同出版、展覽、人員互訪等交流經驗，期間沈春池文教基金會亦擔任居間穿針引線之工作。日前，國立故宮博物院院長蕭宗煌亦稱「不論任何形式的國際文化交流都希望在『對等、尊重、不傷害人民感情』的前提下進行，並且只要文物交流展示完後可以順利回到故宮，並不排斥任何形式的文化交流，未來仍有機會看到兩岸文化交流」。基於此，針對兩岸文化交流之需要，「基金會如有可盡綿薄之力，當將盡力協助」。