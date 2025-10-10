盤點紓解至雄安新區的標誌性項目 大陸發改委：已取得積極進展

近年大陸官方積極將北京的一些非首都功能疏解標誌性專案，遷往雄安新區，官方表示已取得重要進展，下一步將積極穩妥推進後續疏解項目落地建設。此外大陸國鐵集團所屬單位「京津冀鐵路公司」10日也正式由北京遷駐雄安新區辦公。

據央視新聞10日引述大陸發改委消息稱，近年來發改委認真履行中央區域辦（中央區域協調發展領導小組辦公室）職責，會同有關方面始終牢牢牽住疏解北京非首都功能這個「牛鼻子」，壓茬推進標誌性疏解項目在雄安新區落地建設，目前取得了積極進展和成效。

消息指出，在高校方面，北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）4所高校的雄安校區正加快建設，北京理工大學、北京航空航天大學、華北電力大學、北京語言大學、中國傳媒大學5所高校的雄安校區已明確選址用地，正在編制總體規劃建設方案。

醫院方面，北京大學人民醫院雄安院區正加快推進主體結構施工，北京協和醫院國家醫學中心（雄安院區）於今年9月29日開工建設，阜外醫院、整形外科醫院、廣安門醫院雄安院區已明確選址用地，正在有序開展可研報告編制等前期工作。

央企方面，中國星網總部及4家所屬企業於2024年10月入駐雄安辦公，目前穩定運營；中國中化、中國華能於今年10月9日正式入駐雄安總部辦公；中國礦產總部項目主體結構已封頂。中國大唐、中國華電、中國誠通、中國農業發展集團4家央企已完成選址供地，目前正在加快推進項目方案設計。大陸國家電網、中國中化、中國華能所屬的30家二三級子公司完成遷址註冊。

下一步，中央區域辦、發改委將會同有關方面按照中共黨中央、大陸國務院決策部署，積極穩妥推進後續疏解項目落地建設，推動雄安新區進一步完善市政和公共服務配套設施，落實落細住房、人才、教育、醫保等疏解支持政策舉措，「真正讓疏解人員在雄安留得下、發展好」。

另外，據「中國鐵路」微信公眾號消息，10月10日，大陸國鐵集團所屬單位「京津冀鐵路公司」正式由北京遷駐雄安新區辦公，努力更好發揮鐵路建設投資輻射帶動作用，為疏解北京非首都功能、推動雄安新區高品質發展、促進京津冀協同發展注入新動能。下一步，京津冀鐵路公司將以遷駐雄安為契機，不斷完善京津冀地區高速鐵路網佈局，促進區域互聯互通，著力打造「軌道上的京津冀」。

京津冀鐵路公司2015年3月註冊成立，目前註冊資本額人民幣800億元，「十四五」期間，承擔11個鐵路項目建設任務，總里程約1,220公里，總投資約人民幣2,950億元。其中，北京至唐山鐵路（京唐城際）燕郊至唐山段、北京至天津濱海新區鐵路（京濱城際）寶坻至北辰段、天津至北京大興國際機場鐵路（津興城際）、北京懷柔至北京大興國際機場鐵路（懷興城際）廊坊至大興段相繼建成通車；京唐城際北京城市副中心段、石家莊至黃驊港城際（石港城際）、京濱城際北辰至濱海新區段、石家莊至雄安鐵路（石雄鐵路）建設進展順利；懷興城際二期、京濱城際鐵路北辰至濱海段、北辰至天津西站聯絡線、天津至承德鐵路等項目正在加快推進前期工作。