大陸文物政策新規定 嚴禁翻新古代壁畫和彩塑

大陸對文物保護的最新規定指出，針對文物建築修繕工程，1911年以前的彩畫、灰塑原則上均應進行現狀科技保護，嚴禁翻新古代壁畫和彩塑。

根據大陸國家文物局下發的「關於加強文物建築修繕工程全流程管理的通知」，要求各級文物行政部門要加強統籌，對轄區內保存狀況不佳，或多年未開展修繕的文物建築，主動開展實地核查，督促地方政府、管理使用單位、管理責任人履行管理職責，「及時開展修繕」。

相關具體要求，則提及要認真開展勘察設計。要嚴格按照文物保護工程設計文件編制深度要求和立項批覆意見，編制文物建築修繕工程勘察設計方案。需要開展考古工作的，責任設計師應確保考古工作有效支撐修繕工程。原則上不應以恢復至某一特定歷史時期為修繕目標，應甄別、評估、保存各時期有價值、有時代特徵的構件、形制和歷史資訊。

文件還強調，在沒有油飾彩畫傳統的地區，或油飾彩畫已基本缺失的建築群，一般不恢復油飾彩畫，1911年以前的彩畫、灰塑原則上均應進行現狀科技保護，嚴禁翻新古代壁畫和彩塑。注意保存牆體歷史滄桑感，不宜整體粉刷古塔。責任設計師負責統籌文物建築修繕外觀效果，對粉刷、勾縫、油飾、彩畫等的新舊並存情況，應牽頭提出技術措施，確保新、舊總體協調，兼顧可識別性。

文件還提及從嚴控制項目審批。各級文物行政部門要嚴格落實不改變文物原狀和最小干預原則，組織對文物建築修繕立項和技術方案進行謹慎、細緻地評審和審批，嚴禁超範圍審批。同時大陸國家文物局在全國重點文物保護單位保護項目計畫審批中加大重點項目比例，將世界文化遺產、壁畫彩塑，以及涉及大陸國家重大戰略、社會廣泛關注、技術難度大的文物保護工程列為重點項目，加大資金保障力度。鼓勵重點項目先行先試文物保護工程改革舉措。

針對施工過程，文件要求嚴格履行設計變更報批程序，嚴查以工程洽商替代設計變更的行為。施工單位應研究、堅持傳統材料和工藝做法。逐個做好梁架、鬥栱、柱等關鍵結構構件、屋頂構造節點及裝飾構件的修繕做法論證和記錄。做好木材含水率、各類灰土、瓦件、磚石的檢測和品質管制。磚石構件風化、斷裂但不影響其結構和使用安全的，原則上應予保留續用。古建築修繕施工區域內嚴禁使用明火，近現代建築修繕不得使用防水卷材熱熔法。

官方還將加大工程監督力度，由大陸國家文物局建立統一的文物保護工程全流程平台，逐步對接各省已有的文物保護工程管理平台，統一排查超範圍審批情況。官方並將由大陸國家文物局依託直屬單位建立文物保護工程技術監督隊伍，組織檢查、驗收全國重點文物保護單位重點項目，抽查全國重點文物保護單位一般項目，指導各地做好技術監督工作。

公開資料顯示，大陸近年開始重視文物保護，但曾傳出不少文物修繕失敗的案例，例如四川安岳石窟的宋代佛教造像，修復後被塗抹非常鮮豔的彩色顏料，引起注目，另外資陽市忠義鎮騎龍坳唐代大佛被重繪後的效果也曾受到批判。壁畫部分最知名的是遼寧雲接寺清代壁畫修復案，「修復」後的壁畫變成卡通神仙。