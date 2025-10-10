聽新聞
大媽脫鞋晾腳！腳放對面座位1舉動更噁心 旁邊乘客1招KO
乘搭公共交通工具時，理應保持整潔，切勿做不合適的事，否則會被當面斥責！有網友日前乘搭城巴25號路線巴士，發現附近有2名大媽脫鞋，直接將腳放在對面座位，本身打算多一事不如少一事，但之後另1名大媽坐在旁邊，同樣脫鞋晾腳，最過份的是「甚至還用手揉腳」、「真是好噁心」。原Po終忍無可忍，手指「請勿將腳踏在椅上」，然後叫對方「把腳收回來」，對方聞言照做。
3大媽齊齊脫鞋晾腳
原po將2張照片上載至threads，首張照片可見，原po附近已有2名大媽脫鞋，當眾將腳放在對面座位，分別仍穿襪子和擦了紅色腳趾甲油，並見到另1名大媽正走近，餘下1張圖片中，後面的大媽坐在原Po旁邊，同樣脫鞋，左腳赤裸裸地放在對面座位，但原po沒有拍到有人搓腳的畫面。
網友：幹嘛做不合適的事？
貼文引來大量網友討論，「好臭」、「好噁心」、「幹嘛做不合適的事？把你的臭腳收回去吧」、「這種將腳踏在座位上的乘客真的很噁心」。
