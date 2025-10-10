小三通逾4萬人 同比增1.7倍

廈門邊檢總站高崎邊檢站9日披露，國慶中秋假期（10月1日至8日），該邊檢站累計查驗廈金「小三通」客運航線出入境旅客超4萬人次，同比增長170%以上；10月1日該航線出境旅客量突破3800人次，創今年新高。

中新社報導，數據顯示，福建居民赴金門旅遊需求旺盛，經廈金「小三通」客運航線出境前往金門的旅客數量呈爆發式增長態勢。據統計，假期期間，廈金「小三通」客運航線累計驗放赴金門的福建旅客超8000人次，同比增長超40倍。

假期前4天，該航線客流主要以前往金門旅遊、探親的大陸居民及在大陸的台胞返台為主，後4天則主要以台胞到大陸走親訪友、歡度佳節以及旅行返程的大陸遊客為主。

高崎邊檢站邊防檢查處副處長劉希傑表示，針對連續通關查驗時間緊迫特點，邊檢站依託「廈金小三通」旅客通關服務系統，全鏈條打通與碼頭、船舶代理的數據通路，實現快捷通道出入雙向船班信息全量自動回填，進一步提升旅客通關效率。