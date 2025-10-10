陸8天長假 8.88億人次國內遊

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸十一黃金周期間，福建全省累計接待遊客逾4600萬人次，遊客旅遊總花費超388億元人民幣，再創歷史新高。圖為遊客在福州三坊七巷景區拍照留念。（中新社）
大陸十一和中秋8天長假結束，文化和旅遊部資料中心測算全國國內出遊8.88億人次，較2024年十一節假日7天增加1.23億人次；國內出遊總花費8090.06億元人民幣，較2024年十一節假日7天增加1081.89億元。

據澎湃新聞報導，十一疊加中秋，令民眾出遊意願大增，江西井岡山、陝西延安等「紅色旅遊景區」，創新展陳方式和體驗活動吸客。上海天文館「月球漫步」廣受歡迎，湖北省博物館、瀋陽故宮博物院舉辦中秋夜專場活動。

國內遊外，外國旅客入境旅遊也迎來熱潮，重慶磁器口古鎮、西安大唐不夜城等景區外國遊客增多，文化遊、購物遊等受到外國遊客喜愛。

據人民日報消息， 大陸交通運輸部披露：10月1日至8日（十一及中秋假期），累計全社會跨區域人員流動量預計24.32億人次，日均3.04億人次，同比增長6.2%。

其中累計鐵路客運量預計1.53億人次，日均1924萬人次，按年增長2.6%；累計水路客運量預計1167萬人次，日均146萬人次，按年增長4.2%。

累計民航客運量預計1917萬人次，日均240萬人次，按年增長3.4%。最多人出行的公路人員流動量，預計22.47億人次，日均超2.8億人次，按年增長6.5%。

大陸交通運輸部官員表示，今年十一假期公眾出行意願較強，旅遊與探親人流高位疊加，鐵路、公路、水路、航空客運量均實現按年增長。

十月一日是出行最高峰，全社會跨區域人員流動量達3.36億人次，創歷史同期紀錄。客流集中在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等城市群，以及西安、長沙、武漢等都市圈。

