周杰倫今上海體育場開唱 「周杰倫宇宙」熱情參與
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會再度重返上海，將於9日至11日一連3天在上海體育場舉行。開場首日，不少沒有買到票的民眾仍在場外聚集，以各自的方式享受音樂。
據上海市公安局徐匯分局消息，周杰倫本次系列演唱會的單場觀眾人數，是上海體育場首次迎來單場超過6萬觀眾規模的演唱會，也是上海體育場歷史觀眾人數最多的演唱會。
本報記者9日晚間實際前往上海體育場，演唱會開始不久，現場外圍已有許多民眾在人行道上聚集。現場並有大批警力在維持秩序。人行道上人潮聚集，不時擋住其他行人通過，保安多次要求民眾不要聚集。
雖然沒有辦法進場，大家還是以各自的方式在享受音樂。有民眾單純坐在地上聽音樂，當場內爆出歡呼時跟著大喊，或是跟著音樂唱歌，另有一些民眾是用手機看場內觀眾的直播畫面。
現場出現不少大陸特產「周杰倫宇宙」，至少遇到有兩位民眾打扮成周杰倫的樣子，戴著墨鏡、梳著相似的髮型，民眾看到他們後紛紛拿起手機拍照。其中一位隨著上海體育館內流出的音樂開始演唱，其他民眾就幫忙用手機打燈，在室外開起小型演唱會。
也有攤商在兜售演唱會手燈，上面分別寫有上海和武漢，價格約落在人民幣65-80元之間（約合新台幣278-342之間）。
上海本次也有一系列延伸周傑倫演唱會的活動，以「周同學上海痛城」為主題概念，在上海六個地標性地點——東方明珠、上海博物館、靜安大悅城、永源路街區、徐家匯美羅城及半馬蘇河公園擺放周同學巨型肖像，設立多處周同學IP主題場景及快閃店。
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會全系列的第一場演出就是在上海，於2019年10月在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉行。2023年10月，周杰倫又以系列演唱會回到上海，當時在上海體育場連唱4場，共吸引18萬名觀眾進場。公開資料顯示，2023年周杰倫在上海舉辦為期四天演唱會，帶動門票收入達人民幣2億元，直接帶動上海餐飲、住宿、購物、旅遊消費達人民幣32億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言