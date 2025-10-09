快訊

周杰倫今上海體育場開唱 「周杰倫宇宙」熱情參與

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／上海即時報導
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會再度重返上海，場外出現「周杰倫宇宙」。記者陳湘瑾／攝影
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會再度重返上海，將於9日至11日一連3天在上海體育場舉行。開場首日，不少沒有買到票的民眾仍在場外聚集，以各自的方式享受音樂。

據上海市公安局徐匯分局消息，周杰倫本次系列演唱會的單場觀眾人數，是上海體育場首次迎來單場超過6萬觀眾規模的演唱會，也是上海體育場歷史觀眾人數最多的演唱會。

本報記者9日晚間實際前往上海體育場，演唱會開始不久，現場外圍已有許多民眾在人行道上聚集。現場並有大批警力在維持秩序。人行道上人潮聚集，不時擋住其他行人通過，保安多次要求民眾不要聚集。

雖然沒有辦法進場，大家還是以各自的方式在享受音樂。有民眾單純坐在地上聽音樂，當場內爆出歡呼時跟著大喊，或是跟著音樂唱歌，另有一些民眾是用手機看場內觀眾的直播畫面。

現場出現不少大陸特產「周杰倫宇宙」，至少遇到有兩位民眾打扮成周杰倫的樣子，戴著墨鏡、梳著相似的髮型，民眾看到他們後紛紛拿起手機拍照。其中一位隨著上海體育館內流出的音樂開始演唱，其他民眾就幫忙用手機打燈，在室外開起小型演唱會。

也有攤商在兜售演唱會手燈，上面分別寫有上海和武漢，價格約落在人民幣65-80元之間（約合新台幣278-342之間）。

上海本次也有一系列延伸周傑倫演唱會的活動，以「周同學上海痛城」為主題概念，在上海六個地標性地點——東方明珠、上海博物館、靜安大悅城、永源路街區、徐家匯美羅城及半馬蘇河公園擺放周同學巨型肖像，設立多處周同學IP主題場景及快閃店。

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會全系列的第一場演出就是在上海，於2019年10月在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉行。2023年10月，周杰倫又以系列演唱會回到上海，當時在上海體育場連唱4場，共吸引18萬名觀眾進場。公開資料顯示，2023年周杰倫在上海舉辦為期四天演唱會，帶動門票收入達人民幣2億元，直接帶動上海餐飲、住宿、購物、旅遊消費達人民幣32億元。

民眾扮成周杰倫，在上海體育場場外。記者陳湘瑾／攝影
沒有買到票的民眾在上海體育館外聚集，不少人拿出手機觀看場內其他觀眾的直播。記者陳湘瑾／攝影
有攤商在上海體育場外兜售手燈。記者陳湘瑾／攝影
民眾聚集在上海體育館外，保安在現場維持秩序。記者陳湘瑾／攝影
上海體育場外許多民眾站在人行道上參與。記者陳湘瑾／攝影
上海 演唱會 體育館 周杰倫

