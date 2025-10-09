周杰倫今起連3天上海體育場開唱 單場破6萬人刷新紀錄

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會將於9日至11日一連3天在號稱「8萬人體育場」的上海體育場舉行，單場觀眾人數超過6萬人，刷新該場館紀錄。圖為2024年9月7日，歌手張惠妹在同場館舉辦「ASMR MAX世界巡迴演唱會」。記者陳宥菘／攝影
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會將於9日至11日一連3天在號稱「8萬人體育場」的上海體育場舉行，單場觀眾人數超過6萬人，刷新該場館紀錄。圖為2024年9月7日，歌手張惠妹在同場館舉辦「ASMR MAX世界巡迴演唱會」。記者陳宥菘／攝影

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會再度重返上海，將於9日至11日一連3天在號稱「8萬人體育場」的上海體育場舉行，單場觀眾人數將超過61400人，是該場館首次迎來單場超過6萬觀眾規模的演唱會，刷新紀錄。

上海澎湃新聞報導，據上海市公安局徐匯分局消息，周杰倫本次系列演唱會的單場觀眾人數，是上海體育場首次迎來單場超過6萬觀眾規模的演唱會，也是上海體育場歷史觀眾人數最多的演唱會。

上海體育場有「8萬人體育場」的稱號，原因是該場館當初按照國際奧委會舉辦賽事主會場觀眾容量8萬人的標準來設計規畫，但在後續的實際施工中進行調整，將觀眾席位縮減到了6萬座。不過後續又經過改建，座位數在2023年後已增加至7.2萬座。

值得一提的是，周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會全系列的第一場演出，就是在上海，於2019年10月17日在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉行。2023年10月，周杰倫又帶著系列演唱會回到上海，當時就曾在上海體育場連唱4場，共吸引18萬名觀眾進場，平均單場觀眾數為4.5萬人。

據報導，此次周杰倫上海演唱會舉辦期間，上海體育場所處的徐家匯體育公園，將實施封閉管理。為確保活動安全有序進行，上海市公安局徐匯分局已制定安保方案，增派警力加強現場巡邏與交通疏導。

