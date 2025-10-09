整治負面情緒貼文 人民日報籲警惕「情緒污染」現象

中國近期開始審查社群平台上的負面情緒貼文。中共官媒人民日報今天發表評論指，一些網路話題透過情緒渲染個案，刻意編織對立人設、片面剪輯放大矛盾，批量生產挑動對立議題，應警惕並治理網路「情緒汙染」現象。

人民日報今天刊登以「整治網絡空間『情緒污染』」為題的評論。內容提到，為整治惡意挑動對立、宣揚暴力戾氣等負面情緒問題，中央網信辦近日展開為期2個月的「清朗．整治惡意挑動負面情緒問題」的專項行動。

文章提到，網路最近推送一些「情緒劇情」，如中年危機、養老困境、「窒息式母愛」、「應試教育枷鎖」、「階層固化」、「婚姻是墳墓」等內容，網路間彷彿存在一名「情緒導演」，將戾氣、焦慮等負面情緒投給特定人群。

這篇文章說，網路空間的話題在一定程度上反映一些現實問題，但部分情緒將個案放大、渲染，將多元現象簡化為二元對立的敘事，並進行「標籤化」的設計，無助於正確認知和解決現實問題，也消解社會正能量、污染網路空間。

文章宣稱，這些帶有強烈情緒的訊息，刻意編織對立人設的文案，再經過片面剪輯放大矛盾的對話片段，又批量生產挑動對立的熱門議題，成為流量密碼。之後，透過演算法強化推送，使情緒在「信息繭房」中反覆循環、放大。

這篇文章稱，治理網路空間中的「情緒污染」問題，需遵循依法施治與協同共治，包括應強化制度供給，進一步明確「惡意挑動負面情緒」的認定標準與法律責任；可建立分類處置機制，對輕微違規採取警示約談，對反覆違規實施限流封號；可探索建立「負面情緒內容清單」，為平台審核提供指引，並通過發布典型案例強化警示效果。

文章提到，平台作為網路內容的主要承載者，應主動追求更健康價值導向。尤其是演算法不能唯流量是從，而應建立多維評價體系，將內容品質、社會價值等參數納入演算法模型，強化負面情緒內容的識別與清理，增加優質內容激勵和推送。

這篇文章又說，內容創作者應做向上向善的守護者，而非情緒流量的追逐者，主動跳出「衝突敘事」、「挑動情緒」的創作窠臼，用客觀代替渲染，用理性消解對立，讓更有溫度的創作成為溫潤人心的載體，涵養清朗積極的網路氛圍。

文章提到，「內容接收者需提升網路素養，避免認知窄化，尤其是要警惕算法的『投餵』本質，對極端情緒內容保持警覺，同時善於從不同觀點中形成中正平和的理性認知」。