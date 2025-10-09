大陸電影怎麼了？十一檔期票房11年來新低 主旋律大片也拉不動

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸「十一」長假8日結束，據官方統計，今年「國慶檔」電影總票房為人民幣18.35億元（約新台幣78.6億元），創下11年來最低紀錄。（新華社資料照片）
大陸「十一」長假8日結束，據官方統計，2025年十一連假檔期的電影總票房為人民幣18.35億元（約新台幣78.6億元），不僅疫後至今3年連年下滑，更創下11年來十一檔期的最低紀錄。儘管今年假期遇上中秋與「國慶」疊加長達8天，民眾仍不願走進戲院觀影。

據央視報導，根據大陸國家電影局統計，2025年十一連假（10月1日至8日）檔期電影總票房為18.35億元（人民幣，單位下同），其中大陸國片票房占比高達98.93%，《志願軍：浴血和平》、《731》、《刺殺小說家2》，分別以4.51億元、3.45億元和2.95億的票房位居前3名。而十一檔期總觀影人次為5,007萬。

報導聲稱，今年大陸電影市場總票房，在十一檔期期間迅速超越2024年的全年票房成績，達到437.89億，全年累計觀影人次也突破10億大關，「影市熱度持續強勁」。然而，翻查過往十一檔期票房紀錄，今年表現確實11年來最差。

新華財經指出，儘管十一檔期創下了今年以來票房的小高峰，但對比往年，18.35億元的成績，是自2015年以來首次票房低於20億元，且今年假期實際延長至8天，日均票房收入反而進一步收縮。

新華財經還點出，從單片表現來看，今年十一檔期上映的十餘部影片「沒有一部電影票房突破5億元（約新台幣21.4億元），整體走勢偏弱。」

報導引述業內人士分析指出，今年十一檔期票房低迷主要原因有二，包含缺乏具有絕對號召力的頭部影片，以及影片品質和演員票房號召力出現錯置。例如，《志願軍：浴血和平》與早前《南京照相館》、《731》等多部「主旋律大片」題材相近，導致觀眾的審美疲勞。

這種「片荒」現象也讓院線排片陷入多年未見的調整困境。報導引述多名院線經理感慨道，「十年來第一次遇到這麼不知道怎麼排片的國慶」，「好多店排片節奏都斷了」。

電影 影片 國慶

