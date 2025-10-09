聽新聞
0:00 / 0:00

陸十一長假 24億人次流動創新高

聯合報／ 特派記者陳政錄李春/北京—香港報導
大陸「十一」八天長假於昨天結束，也出現收假返程高峰人潮。圖為旅客在南京火車站出站。新華社
大陸「十一」八天長假於昨天結束，也出現收假返程高峰人潮。圖為旅客在南京火車站出站。新華社

大陸「十一」八天長假昨天結束，據統計，期間大陸全社會跨區域人員流動量預計廿四點三二億人次，年增百分之六點二，創歷史新高；消費方面，官方重點監測的七十八個步行街商圈，客流量、營業額分別增長百分之八點八和百分之六。至於假期訪問香港的大陸旅客則有一百五十萬人次。

據大陸交通運輸部，八天長假大陸全社會跨區域人員流動量預計二四點三二億人次，日均三點零四億人次，其中鐵路客運量預計一點五三億人次，年增百分之二點六，水路預計一一六七萬人次，年增百分之四點二，民航客運量預計一九一七萬人次，年增百分之三點四。整體來看，今年假期大陸民眾出遊意願較強，自駕仍是出行絕對主力。

消費表現方面，假期間，大陸商務部重點監測的七十八個步行街商圈，客流量、營業額分別增長百分之八點八和百分之六，大陸重點零售和餐飲企業銷售額年增長百分之二點七。截至昨日下午三時，大陸十一檔期電影票房已超過人民幣十七點九億元。

以北京、上海為例，假期間分別接待遊客二五零九點四萬人次、二五四八點五萬人次。其中，北京接待入境遊客較去年同期成長百分之四十八。

香港旅遊界說，大陸十一長假首七日，已有逾一百二十九萬人次大陸旅客訪港，年增約百分之六。香港旅遊促進會總幹事崔定邦預計，八日入境旅客比平日約八至十萬人次略多，整體數字與業界預期逾一百五十萬人次相當接近。大陸旅客增長原因，在於今年黃金周與中秋假期重疊，香港本地盛事活動、以及不少「新玩法」吸引大陸旅客。

馬蜂窩大數據顯示，日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、紐西蘭等國為本次假期大陸遊客熱門目的地。另大陸福建海事局昨天發布統計指，假期前七天兩岸「小三通」客運航線發送旅客四點三四萬人次，年增百分之二三九點一。

十一長假 小三通

延伸閱讀

陸十一假期超過24億人次跨區域流動 創歷史新高

美國政府停擺 大陸駐美使館：期待續推貿易談判

幫領大陸走私來台毒品「喵喵」原料 男為2萬元報酬下場慘了

十一黃金周前7天 內地訪港逾128萬人次勝去年 過夜客占半

相關新聞

屈公病疫情轉移 廣東江門展開「愛國衛生行動」滅蚊

中國廣東省屈公病疫情9月下旬大舉轉移到江門，目前每日新增染疫仍逾200人。江門市政府除於6至8日大舉展開「愛國衛生統一行...

青海老虎溝山難 陸媒：唯一死者來自台灣

大陸十一假期間，青海省海北州門源縣老虎溝地區發生數百名徒步（戶外健行、登山）者因氣候惡劣受困的意外。據當地官方通報，截至...

美媒：美國商界忠告華府 對中國要清醒要強硬

華爾街日報報導，幾十年來一直極力主張與中國接觸的美國商界，最近轉而向美國總統川普的談判代表，提出對中國「要清醒、要強硬」...

中國十一長假24億人次出行 年輕人成旅遊消費主力

今天是中國「十一」長假最後一天，官方預估，8天假期間累計出行人流量24.32億人次。長假也帶來旅遊市場熱絡，交通工具與飯...

陸十一長假 24億人次流動創新高

大陸「十一」八天長假昨天結束，據統計，期間大陸全社會跨區域人員流動量預計廿四點三二億人次，年增百分之六點二，創歷史新高；...

十一長假蜂擁而出 中國遊客擠滿帛琉水下北極圈小島

中國「十一」8天長假進入尾聲，不少中國遊客蜂擁出國，除了日本及東南亞外，北極圈內小島及澳洲、帛琉等國景點的餐廳、賞鯨船及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。