陸十一長假 24億人次流動創新高

大陸「十一」八天長假昨天結束，據統計，期間大陸全社會跨區域人員流動量預計廿四點三二億人次，年增百分之六點二，創歷史新高；消費方面，官方重點監測的七十八個步行街商圈，客流量、營業額分別增長百分之八點八和百分之六。至於假期訪問香港的大陸旅客則有一百五十萬人次。

據大陸交通運輸部，八天長假大陸全社會跨區域人員流動量預計二四點三二億人次，日均三點零四億人次，其中鐵路客運量預計一點五三億人次，年增百分之二點六，水路預計一一六七萬人次，年增百分之四點二，民航客運量預計一九一七萬人次，年增百分之三點四。整體來看，今年假期大陸民眾出遊意願較強，自駕仍是出行絕對主力。

消費表現方面，假期間，大陸商務部重點監測的七十八個步行街商圈，客流量、營業額分別增長百分之八點八和百分之六，大陸重點零售和餐飲企業銷售額年增長百分之二點七。截至昨日下午三時，大陸十一檔期電影票房已超過人民幣十七點九億元。

以北京、上海為例，假期間分別接待遊客二五零九點四萬人次、二五四八點五萬人次。其中，北京接待入境遊客較去年同期成長百分之四十八。

香港旅遊界說，大陸十一長假首七日，已有逾一百二十九萬人次大陸旅客訪港，年增約百分之六。香港旅遊促進會總幹事崔定邦預計，八日入境旅客比平日約八至十萬人次略多，整體數字與業界預期逾一百五十萬人次相當接近。大陸旅客增長原因，在於今年黃金周與中秋假期重疊，香港本地盛事活動、以及不少「新玩法」吸引大陸旅客。

馬蜂窩大數據顯示，日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、紐西蘭等國為本次假期大陸遊客熱門目的地。另大陸福建海事局昨天發布統計指，假期前七天兩岸「小三通」客運航線發送旅客四點三四萬人次，年增百分之二三九點一。