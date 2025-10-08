屈公病疫情轉移 廣東江門展開「愛國衛生行動」滅蚊

快訊

中央社／ 台北8日電
屈公病透過伊蚊叮咬傳播，白紋伊蚊在廣東廣泛分佈，繁殖快、適應性強，增加了防治難度。（取材自微博）
中國廣東省屈公病疫情9月下旬大舉轉移到江門，目前每日新增染疫仍逾200人。江門市政府除於6至8日大舉展開「愛國衛生統一行動」外，江門市人大常委會今天決定，要求全市全面加強病媒生物防控，並納入該市國民經濟和社會發展規劃中。

澎湃新聞報導，江門市衛生健康局7日通報，全市6日新增屈公病確診病例222例，其中新會區76例、蓬江區64例、鶴山市30例、開平市27例、江海區18例、台山市4例、恩平市3例。

在此之前，廣東省疾控局5日通報，9月28日至10月4日，全省共新增屈公病確診病例3181例，其中江門就占2480例，先前的疫情核心佛山已降至157例，省會廣州為138例，肇慶、深圳分別也有101例及81例。江門市官方因此啟動突發公共衛生事件3級響應。

江門市官方6日為此緊急通知，鑑於颱風過後大量積水點和閒置容器成為蚊蟲孳生溫床，加上「十一假期」即將結束，人員流動增加，疫情傳播擴散的風險較高，因此6至8日在全市深入展開「『兩清一滅』（清積水、清垃圾、滅毒蚊）愛國衛生統一行動」。

這項「愛國衛生統一行動」包括，地毯式清查住家內外所有可能積水之處；展開家庭衛生大掃除，重點清理潮濕區域的垃圾和雜物；全市統一在上午7至9時及下午4至6時同步行動滅蚊等。

江門市政府官網今天發布「江門市人民代表大會常務委員會關於加強病媒生物預防控制的決定」，內容包括要求全市充分調動各方面積極性，增強病媒生物預防控制的科學性、及時性和有效性；轄下各級政府統籌展開病媒生物預防控制工作，並納入當地國民經濟和社會發展規劃，所需經費列入財政預算；消除病媒生物孳生條件，將病媒生物的密度控制在國家規定的標準範圍內等。

疫情 屈公病

