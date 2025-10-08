陸十一假期超過24億人次跨區域流動 創歷史新高

今天是大陸「十一」結合中秋八天長假最後一日，據大陸交通運輸部統計，假期間，全社會跨區域人員流動量預計24.32億人次，日均3.04億人次，年增長6.2%，創歷史新高。大陸商務部數據則顯示，假期間重點監測的78個步行街商圈，客流量、營業額分別增長8.8%和6.0%，顯示消費火熱。

據大陸交通運輸部，分類來看，10月1日至8日，大陸累計鐵路客運量預計1.53億人次，日均1924萬人次，年增長2.6%；累計水路客運量預計1167萬人次，日均146萬人次，年增長4.2%；累計民航客運量預計1917萬人次，日均240萬人次，年增長3.4%。

大陸交通運輸部表示，整體來看，今年假期大陸民眾出遊意願較強，其中，自駕仍是出行絕對主力，日均預計2.4億人次，佔比約八成，長假促進民眾出行需求釋放，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等城市群以及西安、長沙、武漢等都市圈客流集中，長沙、杭州、蘇州、西安等城市仍是出行首選。

消費表現方面，假期間，大陸商務部重點監測的78個步行街商圈，客流量、營業額分別增長8.8%和6.0%。大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額年增長2.7%。截至今日下午三時，大陸十一檔期電影票房超過人民幣17.9億元。

央視報導還稱，大陸各地活動精彩豐富，例如掀起觀賽熱潮，結合美食文創與特色商品，和國潮、休閒，以及戶外音樂會等多元主題場景。以北京為例，這個假期，北京共接待遊客2509.4萬人次，其中入境遊增長顯著，接待遊客11.9萬人次，較去年同期增長了48%，旅遊總花費增長了54.1%。

途牛旅遊網發布的《2025國慶中秋旅遊消費盤點》也顯示，今年假期，該平台出遊人次較去年同期出現兩位數增長，境內自駕遊、自由行熱度增長顯著，出境旅遊方面，自由行出遊人次年增長近一倍。

大陸福建海事局今天下午發布的統計數據還揭露，10月1至7日，兩岸「小三通」客運航線發送旅客4.34萬人次，年增長239.1%，稱假期間兩岸「小三通」客運航線迎來兩岸民眾往來探親訪友、旅遊的熱潮。