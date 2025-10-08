美媒：美國商界忠告華府 對中國要清醒要強硬

華爾街日報報導，幾十年來一直極力主張與中國接觸的美國商界，最近轉而向美國總統川普的談判代表，提出對中國「要清醒、要強硬」的建議及忠告。美國商界的轉變不僅是遊說策略的轉變，更是對中國政府20年來背棄承諾的裁決。

這篇以「別再輕信─美國商界提出對華新策略」為題的報導指出，美國商界如今帶頭呼籲對中國採取更強硬路線，且選在美國正試圖與中國達成新的貿易協議之時，令人意外，而他們是川普（Donald Trump）團隊的商界盟友。

報導提到，美國商界的目標並不是一些對中鷹派主張的經濟脫鉤。美國商會（U.S. Chamber ofCommerce）在致美國貿易代表的書面意見中表示，他們希望美國能促使美中雙邊關係走上「更平等、更可持續的軌道」。

美國商會9月間發表報告，闡述中國如何系統性地顛覆其25年前對世界貿易組織（WTO）的承諾。內容直指，中國將市場改革和減少國家干預的承諾拋在一邊，取而代之的是藉助「激進的產業政策」、「強制技術轉讓」及旨在令競爭天平向自身傾斜的「不透明（國家）安全法」，打造出一輛「經濟戰車」。

報告提到，除了補貼多個特定產業，造成產能過剩且扭曲全球市場外，中國最明目張膽的是其採購政策，它被明確設計用來排除外國競爭。最能充分說明這一點的是中國名為「79號文件」和「551號通知」、且創造出「消A（Delete America，消除美國）」的行業暗語，其中包括在政府招標中自動給予國內產品20%的價格優勢，這將重創醫療技術等多個美國產業。

這則報導認為，美國商會道破了中國方面的言行不一之處：一邊大談「多邊主義」，一邊卻在「打一場經濟消耗戰」。

美國商會建議美方代表，首先須讓中國政府取消對美國大豆和玉米等農產品的報復性關稅，這將有助於美國農戶，同時加強中國糧食安全，並表明中國政府是否真心想與美國政府達成共識。

其次，美國須與中國對稀土等關鍵礦物出口達成「長期、可預測」的協議，因為目前的短期安排使美國產業極易受制於中國的決策，進而動搖供應鏈安全。而長期協議能保證美國在未來幾十年裡，在汽車、通訊、能源和國防等行業中具備競爭力。

另一項要點則是要求美國談判代表，阻止中國透過操控體系排擠美國企業。這意味著要為智慧財產權建立真正的保護，例如新藥背後的專有數據，並要求素以黑箱操作聞名的中國專利體系提高透明度，以保護美國的創新。同時還應撤銷上述排除美企的「消A」採購政策。

報導最後強調，美國企業界向中國發出的強硬訊號，是明確的。