快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

中國十一長假24億人次出行 年輕人成旅遊消費主力

中央社／ 上海8日電
中國「十一」長假，官方預估8天假期間累計出行人流量24.32億人次。圖為陝西西安，旅客在西安站等候乘車。中新社
中國「十一」長假，官方預估8天假期間累計出行人流量24.32億人次。圖為陝西西安，旅客在西安站等候乘車。中新社

今天是中國「十一」長假最後一天，官方預估，8天假期間累計出行人流量24.32億人次。長假也帶來旅遊市場熱絡，交通工具與飯店的預訂量與客單價都提升，20至30歲的年輕人成為旅遊消費主力。

中國今年十一長假為10月1日至8日。人民日報報導，據中國交通運輸部預估，1日至8日，累計全社會跨區域人員流動量預計24.32億人次，日均3.04億人次，比去年同期增加6.2%。

其中，累計鐵路客運量預計1.53億人次，日均1924萬人次，年增2.6%；累計水路客運量預計1167萬人次，日均146萬人次，年增4.2%；累計民航客運量預計1917萬人次，日均240萬人次，年增3.4%。累計公路人員流動量預計22.47億人次，日均超過2.8億人次，年增6.5%。

從出行目的地看，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等城市群以及西安、長沙、武漢等都市圈客流集中。

據澎湃新聞報導，中國旅遊平台「飛豬」的報告顯示，今年十一長假，機票、用車等交通工具類商品人均預訂量年增5%；飯店、線路遊、門票等商品人均預訂量年增4.6%；假期出行的客單價年增14.6%。

中國旅遊平台「去哪兒」旅行大數據顯示，境內旅遊部分，熱門城市飯店預訂量較去年同期增幅超過2成；出境遊方面，熱門目的地出境機票預訂量較去年同期增幅超過3成，尤其是青少年和大學生群體，出境機票預訂增幅超過5成；入境遊方面，使用非中國護照預訂中國航班的機票量較去年同期增長超過3成。

飛豬報告還顯示，「95後」（1995年後出生）成為中國旅遊消費的主力，十一長假出行訂單中，95後遊客預訂人次占比近1/4；美團旅行數據也顯示，機票、火車票訂單中，20至30歲人群占比超過50%。

近年來，中國興起「反向旅遊」，人少景美又擁有小機場的城市如湖南永州、西藏林芝，機票預訂量大增逾6成。

此外，一個人、一種美食、一部電影或電視劇帶火一座城的現象在中國文旅市場時常出現。今年被「雞排哥」帶火的江西景德鎮在飛豬平台訂單量暴增60%；在美團旅行的預訂量年增15%，其中20至30歲的年輕人占比達50%

機票 飯店 國旅

延伸閱讀

十一長假蜂擁而出 中國遊客擠滿帛琉水下北極圈小島

新生代提問「如何撕下年輕人討厭國民黨標籤？」 郝龍斌這樣說

WHO：全球逾1500萬青少年吸電子菸 菸商主攻年輕人行銷

從看世界轉療癒 Z世代追求「情緒旅遊」

相關新聞

大疆相機無人機等多個產品降價近千元 引發消費者退貨維權

大疆多款產品即將降價，包括戶外電源、雲台相機、運動相機、掃地機器人等。其中航拍機Mini4 PRO最高降價1,478元（...

「中國發展好不是管出來的」胡錫進籲：憲法秩序下推進社會寬鬆和自由

大陸《環球時報》前總編輯胡錫進日前發文批評，部分地方政府出現官僚主義、形式主義，對社會的精神繁榮形成羈絆效應，並呼籲在憲...

陸國安部披露案例：大型企業員工為洩私憤 向境外人員曝公司機密

大陸國安部公眾號經常公布各種「警世」案例，以提醒大陸民眾「保密防諜」重要性、以及各種可能的洩密風險。大陸國安機關近日發現...

美媒：美國商界忠告華府 對中國要清醒要強硬

華爾街日報報導，幾十年來一直極力主張與中國接觸的美國商界，最近轉而向美國總統川普的談判代表，提出對中國「要清醒、要強硬」...

中國十一長假24億人次出行 年輕人成旅遊消費主力

今天是中國「十一」長假最後一天，官方預估，8天假期間累計出行人流量24.32億人次。長假也帶來旅遊市場熱絡，交通工具與飯...

香港旅遊業人士：黃金周遊客從購物轉向打卡、但特意買「這一物」

香港旅遊業人士表示，今年的大陸十一黃金周期間，赴港遊客「從購物轉向特色景點打卡」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。