中國十一長假24億人次出行 年輕人成旅遊消費主力

今天是中國「十一」長假最後一天，官方預估，8天假期間累計出行人流量24.32億人次。長假也帶來旅遊市場熱絡，交通工具與飯店的預訂量與客單價都提升，20至30歲的年輕人成為旅遊消費主力。

中國今年十一長假為10月1日至8日。人民日報報導，據中國交通運輸部預估，1日至8日，累計全社會跨區域人員流動量預計24.32億人次，日均3.04億人次，比去年同期增加6.2%。

其中，累計鐵路客運量預計1.53億人次，日均1924萬人次，年增2.6%；累計水路客運量預計1167萬人次，日均146萬人次，年增4.2%；累計民航客運量預計1917萬人次，日均240萬人次，年增3.4%。累計公路人員流動量預計22.47億人次，日均超過2.8億人次，年增6.5%。

從出行目的地看，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等城市群以及西安、長沙、武漢等都市圈客流集中。

據澎湃新聞報導，中國旅遊平台「飛豬」的報告顯示，今年十一長假，機票、用車等交通工具類商品人均預訂量年增5%；飯店、線路遊、門票等商品人均預訂量年增4.6%；假期出行的客單價年增14.6%。

中國旅遊平台「去哪兒」旅行大數據顯示，境內旅遊部分，熱門城市飯店預訂量較去年同期增幅超過2成；出境遊方面，熱門目的地出境機票預訂量較去年同期增幅超過3成，尤其是青少年和大學生群體，出境機票預訂增幅超過5成；入境遊方面，使用非中國護照預訂中國航班的機票量較去年同期增長超過3成。

飛豬報告還顯示，「95後」（1995年後出生）成為中國旅遊消費的主力，十一長假出行訂單中，95後遊客預訂人次占比近1/4；美團旅行數據也顯示，機票、火車票訂單中，20至30歲人群占比超過50%。

近年來，中國興起「反向旅遊」，人少景美又擁有小機場的城市如湖南永州、西藏林芝，機票預訂量大增逾6成。

此外，一個人、一種美食、一部電影或電視劇帶火一座城的現象在中國文旅市場時常出現。今年被「雞排哥」帶火的江西景德鎮在飛豬平台訂單量暴增60%；在美團旅行的預訂量年增15%，其中20至30歲的年輕人占比達50%