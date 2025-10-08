大疆相機無人機等多個產品降價近千元 引發消費者退貨維權

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
DJI 大疆創新深圳歡樂海岸旗艦店。（圖/取自大疆官網）
大疆多款產品即將降價，包括戶外電源、雲台相機、運動相機、掃地機器人等。其中航拍機Mini4 PRO最高降價1,478元（人民幣，下同），運動相機 Action 4 最高降價1129元，引發消費者退貨維權。

根據第一財經報導，大疆京東自營旗艦店顯示，多款產品即將降價，涉及戶外電源、雲台相機、運動相機、手機穩定器、無線麥克風、無人機、掃地機器人等。

其中，戶外電源Power 1000 V2降價900元，Power 500降500元，雲台相機Pocket 3 最高降價900元，運動相機Action 4最高降價1,129元，手機穩定器Mobile 7P 降價200元，掃地機器人ROMO最高降價300元，無線麥克風MIC 2最高降價800元，MIni 4K航拍無人機最高降價1,300元，航拍機Mini 4 PRO最高降價1,478元。

店鋪顯示，大疆雙11活動10月9日開始，以上優惠的期限是10月9日0點至10月14日24點。

大疆降價的預告引發不少大陸網友關注，一些網友表示在降價前已購買了大疆產品。「大疆預告降價已購買消費者退貨維權」星期三（10月8日）衝上微博熱搜。

在可退貨期間內的網友表示，自己原本花費3,499元購買Pocket 3標準版，在優惠政策出台後他退了這款產品，打算以3198元的優惠價格購入長續航版。

不過，也有一些用戶不認可相關產品的退換貨政策。一名用戶在社交平台上放出購買訂單截圖，他9月28日在京東大疆官方旗艦店上購買了大疆雲台相機Pocket 3，同時花了200多元買存儲卡，共花費4,200多元，支持30天無理由退貨和七天價保。

該網友隨後發現這款產品的標準版10月9日將優惠700元，但他要求補差價時距離購買產品的日期過去了七天報價期，店鋪客服建議他退貨退款重新下單。但他希望可以直接退差價而不是退貨。

