大疆相機無人機等多個產品降價近千元 引發消費者退貨維權
大疆多款產品即將降價，包括戶外電源、雲台相機、運動相機、掃地機器人等。其中航拍機Mini4 PRO最高降價1,478元（人民幣，下同），運動相機 Action 4 最高降價1129元，引發消費者退貨維權。
根據第一財經報導，大疆京東自營旗艦店顯示，多款產品即將降價，涉及戶外電源、雲台相機、運動相機、手機穩定器、無線麥克風、無人機、掃地機器人等。
其中，戶外電源Power 1000 V2降價900元，Power 500降500元，雲台相機Pocket 3 最高降價900元，運動相機Action 4最高降價1,129元，手機穩定器Mobile 7P 降價200元，掃地機器人ROMO最高降價300元，無線麥克風MIC 2最高降價800元，MIni 4K航拍無人機最高降價1,300元，航拍機Mini 4 PRO最高降價1,478元。
店鋪顯示，大疆雙11活動10月9日開始，以上優惠的期限是10月9日0點至10月14日24點。
大疆降價的預告引發不少大陸網友關注，一些網友表示在降價前已購買了大疆產品。「大疆預告降價已購買消費者退貨維權」星期三（10月8日）衝上微博熱搜。
在可退貨期間內的網友表示，自己原本花費3,499元購買Pocket 3標準版，在優惠政策出台後他退了這款產品，打算以3198元的優惠價格購入長續航版。
不過，也有一些用戶不認可相關產品的退換貨政策。一名用戶在社交平台上放出購買訂單截圖，他9月28日在京東大疆官方旗艦店上購買了大疆雲台相機Pocket 3，同時花了200多元買存儲卡，共花費4,200多元，支持30天無理由退貨和七天價保。
該網友隨後發現這款產品的標準版10月9日將優惠700元，但他要求補差價時距離購買產品的日期過去了七天報價期，店鋪客服建議他退貨退款重新下單。但他希望可以直接退差價而不是退貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言