十一長假蜂擁而出 中國遊客擠滿帛琉水下北極圈小島

中央社／ 台北8日電

中國「十一」8天長假進入尾聲，不少中國遊客蜂擁出國，除了日本及東南亞外，北極圈內小島及澳洲、帛琉等國景點的餐廳、賞鯨船及潛水區也滿是中國遊客。其中有人形容，這幾天帛琉的潛水區水下全是中國遊客，「與魚共遊」成了「與人共遊」。

綜合極目新聞及星島網報導，「十一」期間，來自廣東的韓姓遊客選擇前往挪威位在北極圈內的羅弗敦（Lofoten）群島旅遊。當他5日在島上遊覽時，只遇到2個外國遊客，其餘大部分是中國遊客，溝通毫無障礙。而當天島上的中餐館更告爆滿，要用餐得排隊候位。

另一名經常出國旅遊、今年「十一」長假前往雪梨旅遊的上海女子李梓夢（化名）則說，感覺雪梨「被中國人攻占了」，她在雪梨歌劇院旁根本找不到位置拍照，旁邊全是中國遊客。而她搭乘賞鯨船出海後赫然發現，3艘船除了船長外，船上全是中國人，「全程交流無障礙」。

而在帛琉潛水勝地藍洞，根據中國多名自媒體帳號拍攝的畫面，「十一」長假期間水面下遊客密度極高，許多遊客想體驗的「與魚共遊」場景卻成了「與人共遊」。還有一名中國女遊客7日表示，自己換了幾個潛水點下水，結果水下全都是人，體驗感不及預期，只是「身在國外，看到周圍有許多同胞更有安全感」。

報導引述旅遊媒體「旅行與旅遊世界」（Travel andTour World）說法，指「十一」期間不少國外景點隨處可見中國遊客身影，如瑞士策馬特鎮（Zermatt）、挪威羅弗敦群島、莫斯科等。

有網友調侃道，從俄羅斯紅場到東非大草原，中國人的身影如「壓縮木耳遇水般」，從平日的樓宇格子間泡發到世界各地，中國的國慶節變成了世界的「黃金週」。

