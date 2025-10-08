香港旅遊業人士：黃金周遊客從購物轉向打卡、但特意買「這一物」

香港旅遊業人士表示，今年的大陸十一黃金周期間，赴港遊客「從購物轉向特色景點打卡」。

據香港《明報》報導，旅遊業議會總幹事楊淑芬8日接受電台訪問，稱旅遊業界非常滿意本次黃金周市況，黃金周前6天（10月1日至6日）有超過135萬旅客訪港，市面暢旺有序。

楊淑芬說，雖然旅客人數仍未恢復至疫情前水平，但旅行質量與遊客體驗較數據更為重要。

她提到，黃金周期間遊客的旅遊模式與以前不同，相較購物團，更多遊客及旅行團著重遊覽可打卡的香港特色景點，如九龍城寨公園、油麻地警署等。

楊淑芬認為，現在旅遊業界人手依然不足，雖能夠應付黃金周少量旅行團，但依然需要培訓更多人手，以配合新的旅行模式、景點及方向。

除了打卡景點，也有不少大陸遊客到香港買黃金。《星島日報》報導，周生生大中華區營運總經理劉克斌說，十一期間，不少大陸遊客特意到港旅遊購金。即使金價較高，大多數人還是會選擇購買，只是可能會減少購買量或選擇較輕的飾品，因此金價上漲對銷售的影響並不大。