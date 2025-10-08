陸國安部披露案例：大型企業員工為洩私憤 向境外人員曝公司機密

大陸國安部公眾號經常公布各種「警世」案例，以提醒大陸民眾「保密防諜」重要性、以及各種可能的洩密風險。大陸國安機關近日發現，某大型企業員工董某某因對領導心懷不滿，為洩私憤，多次向境外人員洩露企業內部敏感信息，給企業帶來重大經濟損失，危害國家利益。

據該帳號8日文章，稱該員工董某某自幼性格孤僻偏激，不善與人交往。研究生畢業後，他進入某大型企業國際業務部工作。一段時間後，由於對部門崗位安排、考核結果不滿，逐漸產生偏執心理，認為部門領導在「刻意打壓」他。

為報復主管，董某某開始留心同事的業務交流，伺機給領導製造麻煩，「他清楚知曉個別國家正對中國實施經濟圍堵，一個『讓企業遭損』、『給領導添堵』的壞主意，忽然間從腦中蹦了出來。」

某日深夜，他使用VPN註冊境外郵箱，將公司近期擬出口貨物的名稱、數量、運輸路徑、交易額等商業核心數據發給某國相關機構，並在結尾提醒對方「請仔細檢查他們」。

數月過去，公司外貿業務運轉如常，董某某臆想中的情形並未發生。他惱羞成怒而變本加厲，將更多企業內部敏感資訊一併發送。

文章指，境外人員注意到了董某某發送的資訊，並據此資訊尋找理由，對該企業惡意抹黑、捏造走私嫌疑，甚至在公海非法攔截該企業貨船，強制檢查取證，實施非法制裁，最終導致企業和國家利益蒙受損失。董某某的異常行為引起了大陸國家安全機關的關注，其使用境外郵箱發送郵件洩露商業機密的行為被全面查實。

當大陸國家安全機關警察出現在董某面前時，他才如夢初醒、悔不當初，「我沒想到會這麼嚴重」，「這位本應擁有光明前途和無限可能的專業人才，因一時洩憤喪失理智，不僅損害了國家和企業利益，更親手葬送了自己的美好未來。」

文章示警，面對日益複雜的國際環境，每位公民都應清醒認識到國家安全是根本大局，個人情緒絕不能成為損害國家利益的藉口。特別是掌握核心資訊的從業人員更應時刻保持警惕，牢固樹立保密意識，堅決守住法律與職業道德底線。