「中國發展好不是管出來的」胡錫進籲：憲法秩序下推進社會寬鬆和自由

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸前環球時報總編輯胡錫進批評，部分地方政府出現官僚主義、形式主義，對社會的精神繁榮形成羈絆效應。（微博照片）
大陸前環球時報總編輯胡錫進批評，部分地方政府出現官僚主義、形式主義，對社會的精神繁榮形成羈絆效應。（微博照片）

大陸《環球時報》前總編輯胡錫進日前發文批評，部分地方政府出現官僚主義、形式主義，對社會的精神繁榮形成羈絆效應，並呼籲在憲法秩序下推進社會的寬鬆和自由。

胡錫進6日在微信公眾號發布題為「我們憲法秩序下的寬鬆和自由，如何不斷推進？」的文章，並在文中說，「中國發展得這麼好，不是管出來的，而是釋放了社會活力，以社會主義市場經濟方式創造出來的。」

他說，中國如今空前自信，但社會的寬鬆與自由發育仍顯不足，真正的問題在於官僚主義和形式主義。

胡錫進批評，一些地方出事時，政府基本不敢召開記者會；網上出現質疑後，涉事地方的官方和輿論機構便高度緊張。他指出，這背後的邏輯是：只要不擔責，效果無所謂，「這不正是典型的官僚主義嗎？」

他還說，部分地方政府還會「使出大力氣對付小問題」，對一些小問題興師動眾，反而破壞基層生態，讓群眾有意見。他認為，這類舉措對社會幾乎沒有好處，但能成為領導寫成績彙報、展示「超額完成任務」的素材，結果使群眾成為受害者，基層的寬鬆與自由遭到無形侵蝕。

胡錫進認為，不少地方在處理問題時，把「不出事」當作最高信條，由此損害基層的正常生態，也阻礙憲法秩序下寬鬆與自由的同步發展。

自今年9月中國大陸網信辦展開網路「清朗」行動以來，張雪峰、戶晨風等多名知名網紅的帳號被封禁。中共山東省委機關報《大眾日報》旗下公眾號「撈輿工作室」發文質疑處置程序透明度缺失，認為平台管理應遵循法治精神，被封原因不能成謎。

