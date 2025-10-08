大陸多地有大到暴雨 北京、天津等地機場受影響

大陸十一長假最後一天，北京、天津、河北、陝西、內蒙、山西以及四川等多個省份部分地區有大到暴雨（24小時內降雨量在38-74.9毫米），多個機場可能會受影響，也為大批回到工作崗位的民眾出行帶來不便。

根據大陸央視新聞客戶端消息，中央氣象台8日早上6時發布暴雨藍色預警，陝西北部、內蒙古河套地區、山西中北部、京津冀以及四川東北部、甘肅東部、寧夏南部等地的部分地區有大到暴雨，其中陝西北部、山西西北部局地有大暴雨（24小時內降雨量在100.1-250毫米）

大陸中國民航局空管局氣象中心預報資料顯示，受冷空氣和暖溼氣流共同影響，西北地區東部、華北地區大部分8日有小到中雨，局部地區大雨，全天維持降水天氣。

北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特以及銀川的機場可能會受影響。海口美蘭機場、昆明長水機場早間有低雲或低能見度天氣，可能對航班起降產生影響。

今天迎來寒露節氣，冷空氣活動愈發頻繁，氣溫進入快速下降時段。北京天氣十分應景，今起4天將迎持續性降雨和降溫天氣。

北京市氣象台預計，此輪降雨時間長、累計雨量大，雨勢平緩，其中今天夜間至明天白天有大雨，最高氣溫下降明顯，今天降至14℃，明天僅為12℃。具體來看，北京今天白天陰有中雨，東風二三級，最高氣溫14℃；夜間陰有中到大雨，東風一二級，最低氣溫9℃。

氣象專家提醒，今天迎來寒露節氣，北京秋雨來襲且伴有明顯降溫，民眾外出需注意防雨和交通安全，及時增加衣物做好保暖措施。

大陸十一黃金周期間，多地出現極端天氣。西藏自治區西南部定日縣上周六（4日）遭遇近年同期最強暴風雪，導致相關健行路線近千人受困。

新疆喀納斯景區上星期日（5日）也出現暴雪天氣，造成相關路段出現嚴重積雪結冰，大量遊客車輛滯留。

受今年第21號颱風「麥德姆」影響，廣西7日升級發布洪水黃色預警。