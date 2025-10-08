快訊

探勘馬太鞍堰塞湖「粉塵遮天如世界末日」 特遣隊帶回寶貴資料

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

大陸多地有大到暴雨 北京、天津等地機場受影響

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸中央氣象台發布暴雨藍色預警，京津冀等地部分地區有大到暴雨。（圖 /取自香港文匯網）
大陸中央氣象台發布暴雨藍色預警，京津冀等地部分地區有大到暴雨。（圖 /取自香港文匯網）

大陸十一長假最後一天，北京、天津、河北、陝西、內蒙、山西以及四川等多個省份部分地區有大到暴雨（24小時內降雨量在38-74.9毫米），多個機場可能會受影響，也為大批回到工作崗位的民眾出行帶來不便。

根據大陸央視新聞客戶端消息，中央氣象台8日早上6時發布暴雨藍色預警，陝西北部、內蒙古河套地區、山西中北部、京津冀以及四川東北部、甘肅東部、寧夏南部等地的部分地區有大到暴雨，其中陝西北部、山西西北部局地有大暴雨（24小時內降雨量在100.1-250毫米）

大陸中國民航局空管局氣象中心預報資料顯示，受冷空氣和暖溼氣流共同影響，西北地區東部、華北地區大部分8日有小到中雨，局部地區大雨，全天維持降水天氣。

北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特以及銀川的機場可能會受影響。海口美蘭機場、昆明長水機場早間有低雲或低能見度天氣，可能對航班起降產生影響。

今天迎來寒露節氣，冷空氣活動愈發頻繁，氣溫進入快速下降時段。北京天氣十分應景，今起4天將迎持續性降雨和降溫天氣。

北京市氣象台預計，此輪降雨時間長、累計雨量大，雨勢平緩，其中今天夜間至明天白天有大雨，最高氣溫下降明顯，今天降至14℃，明天僅為12℃。具體來看，北京今天白天陰有中雨，東風二三級，最高氣溫14℃；夜間陰有中到大雨，東風一二級，最低氣溫9℃。

氣象專家提醒，今天迎來寒露節氣，北京秋雨來襲且伴有明顯降溫，民眾外出需注意防雨和交通安全，及時增加衣物做好保暖措施。

大陸十一黃金周期間，多地出現極端天氣。西藏自治區西南部定日縣上周六（4日）遭遇近年同期最強暴風雪，導致相關健行路線近千人受困。

新疆喀納斯景區上星期日（5日）也出現暴雪天氣，造成相關路段出現嚴重積雪結冰，大量遊客車輛滯留。

受今年第21號颱風「麥德姆」影響，廣西7日升級發布洪水黃色預警。

北京 暴雨

延伸閱讀

機場多元計程車將鬆綁 華航高雄－桃園接駁機同步研議中

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 年底修法、明年上半年上路試辦

陸企出海專班 在港啟動

琉璃河遺址 探尋北京建城史

相關新聞

大陸多地有大到暴雨 北京、天津等地機場受影響

大陸十一長假最後一天，北京、天津、河北、陝西、內蒙、山西以及四川等多個省份部分地區有大到暴雨（24小時內降雨量在38-7...

全民間諜網？中國舉國體制下的民間情報戰

「如果沙粒代表情報目標，那麼蘇聯人會在黑夜中讓潛艇浮出水面，派出一小組人員上岸，帶回幾桶沙子；而中國人會在大白天派出一萬名遊客到海灘上，每個人帶回一粒沙子。」

福建太姥山 有90公斤遊客卡在「一線天」山洞裡

在福建寧德著名景點太姥山的狹窄山壁間，一名90多公斤的遊客前日不慎卡在石縫中，進退兩難，造成身後大排長龍。有大陸網友將這...

大陸十一8天長假、免簽「助攻」 冷門國家變旅遊熱點

今次十一黃金周出境遊的火爆，離不開「超長」假期、免簽政策與經濟復甦等多重利好因素。以往的大陸十一假期僅為7天，但今年疊加...

冰島大巴士側翻十餘人受傷 「車上一半是陸客」

大陸十一長假，不少民眾選擇出國旅遊。陸媒報導，6日，冰島1輛大巴車在行駛途中側翻，現場陸客表示，大巴車上大概有一半是中國...

港公僕聯招連3年逾2萬人申請 報考政務主任340人爭1位

港府早前展開2025至26年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任及二級管理參議主任5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。