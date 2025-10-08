福建太姥山 有90公斤遊客卡在「一線天」山洞裡

在福建寧德著名景點太姥山的狹窄山壁間，一名90多公斤的遊客前日不慎卡在石縫中，進退兩難，造成身後大排長龍。有大陸網友將這一場景拍攝記錄下來並發布，還配文調侃道：「90公斤的大哥卡住了，來的時候好好的，回不去了。」

網友在抖音平台發布後，評論區有其他人補充說明，這位被卡的大哥最終已順利脫困，還提到，「保安大哥一開始就說大哥可能進不去，但大哥自己說可以」，極目新聞引述景區工作人員證實，涉事地點是太姥山「一線天」山洞。

工作人員稱，一般情況下，被卡遊客稍作調整後就能自行脫困。他又說，太姥山景區內確實存在好幾處空間較狹窄的路段，大部分遊客都能正常通過。身形較胖的遊客遊玩時並非必須經過這些狹窄區域，這些路段更多是為有探險意願的遊客設置。當被問及是否有明確的體重限制時，工作人員表示，「有的人雖然體重相同，但身體形態和脂肪分布不一樣，所以沒辦法用統一的體重標準來界定。」

太姥山位於福建省寧德市境內，北距溫州市150公里，南至福州市250公里，是閩越、百越地區古老神祇太姥娘娘（又稱皇太姥）的道場，以「山海大觀」著稱。它北望雁蕩山，西眺武夷山，勢成鼎足。