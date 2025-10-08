大陸十一8天長假、免簽「助攻」 冷門國家變旅遊熱點

今次十一黃金周出境遊的火爆，離不開「超長」假期、免簽政策與經濟復甦等多重利好因素。以往的大陸十一假期僅為7天，但今年疊加中秋節延長至8天，民眾還可在正式假期前後以請假方式「拼假」再休3天，形成12天連假。大陸超長假期令出國旅行的興趣大幅提高。

據港媒星島日報報導，廣東大型旅遊公司「廣之旅」董事長鄔琛表示，簽證便利度是許多年輕客群決定外遊的重要因素。此前該公司發布的《2025年國慶出境遊趨勢報告》指出，今年十一，中國大陸遊客可免簽或落地簽的目的地數量進一步擴容，部分國家還開通了直飛航線，瞬間從以往的「冷門」一躍成為市場「黑馬」，比如中亞的哈薩克、烏茲別克，外高加索3國（喬治亞、亞美尼亞、亞塞拜然），及巴爾幹4國（塞爾維亞、波士尼亞、蒙特內哥羅、阿爾巴尼亞）。此外，受電子簽證通道開通利好，預計南非遊同比增量也可達3成以上。

今年大陸A股向好，有數據推測A股總市值每增加1兆元人民幣，就能拉動社會消費零售總額增長約0.5%。這種「財富效應」使得民眾有更多資金用於出境旅遊。綜合旅遊平台的統計，今年十一出境遊預訂量同比暴漲130%，背後離不開股市給居民錢包注入了「底氣」。

中新經緯表示，「超長黃金周帶來的最明顯的變化就是，遊客能夠前往距離更遠、更為小眾的目的地」，北京體育大學體育休閒與旅遊學院副教授陳希分析稱，今次十一出行版圖呈現「去中心化」特點，日本、泰國等傳統目的地依然受歡迎，但埃及、烏茲別克等新興勝地的增幅更加迅速。這種新趨勢將促使業界開發更多「小眾」線路，以滿足陸客的多元需求。