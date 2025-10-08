冰島大巴士側翻十餘人受傷 「車上一半是陸客」

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
冰島當地時間6日1輛大巴車在行駛途中側翻，車上約有一半是陸客，事發後大概十餘人被緊急送往醫院治療。（圖／截自微博）
冰島當地時間6日1輛大巴車在行駛途中側翻，車上約有一半是陸客，事發後大概十餘人被緊急送往醫院治療。（圖／截自微博）

大陸十一長假，不少民眾選擇出國旅遊。陸媒報導，6日，冰島1輛大巴車在行駛途中側翻，現場陸客表示，大巴車上大概有一半是中國人，事發後大概十餘人被緊急送往醫院治療。

陸媒極目新聞報導，7日下午，親歷該事件的車上大陸乘客姜軍（化名）表示，事發時，大巴從公路上衝出翻滾在地，多人受傷。他因背部受傷目前無法移動，需要救助。

姜軍也在社群媒體發文表示，事發當天他跟團在冰島乘車從斯奈山返程時車輛側翻，右側車玻璃全碎，現場還出動直升機救治重傷人員。

據姜軍提供的現場照片、影片顯示，1輛白色大巴車翻倒在路基旁空地，後方路基非常高。影片中有救援車輛和人員處理，有傷者躺在地面，還有乘客有明顯外傷，臉有血跡。

姜軍也表示，車禍時他的背部受到劇烈撞擊，一開始他嘗試冰敷緩解。凌晨醒來發現背部非常痛，感覺沒辦法移動，已經影響到行走。姜軍稱自己正在等待救助，尋求跌打損傷類藥物和送醫幫助。

極目新聞引述當地媒體報導，該長途客車載有42名遊客，事發地點位於冰島斯奈山半島的賽利亞峽灣，車輛在此處衝出公路。車禍後當地警方出動直升機，將其中2名傷者送至大醫院，其他人被救護車送往其它醫療機構。

