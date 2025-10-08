三星堆遺址 確定祭祀坑年代

9月27日，2025三星堆論壇在四川德陽舉行。四川省文物考古研究院現場發布了三星堆遺址考古多學科研究最新成果，進一步明確祭祀坑埋藏年代，首次發布青銅器鑄造中獨特的「芯骨—條形芯撐」技術等。

據四川省文物考古研究院三星堆遺址工作站站長冉宏林介紹，經四川省文物考古研究院和北京大學聯合研究，通過碳十四年代測定，三號、四號、六號、八號祭祀坑埋藏年代有95.4%的概率處於西元前1201年至西元前1012年，相當於商代晚期。該成果為釐清祭祀坑年代和構建遺址精細年代框架提供了重要依據。「祭祀坑年代的確定，對我們進一步認識古蜀文明演進過程和華夏化進程也是非常關鍵的。」冉宏林說。

此外，四川省文物考古研究院、故宮博物院、北京科技大學與英國劍橋李約瑟研究所的聯合研究顯示，三星堆青銅器在商代晚期形成以分鑄為核心，兼用渾鑄、鍛造的創新鑄造技術體系，有效解決了細長、彎曲器物的成型難題。「三號坑發現的一件帶尖帽小立人，（我們）對其進行CT掃描，發現它內部有明顯支撐，從而佐證了芯骨—條形芯撐的技術。」冉宏林表示。

論壇還發布了三星堆遺址出土金器製作技術、銅器彩繪工藝、陶器生產標準化、水稻耕種方式、象牙保護技術等多個方面的最新研究成果。