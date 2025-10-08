快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

三星堆遺址 確定祭祀坑年代

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
CT掃描顯示，青銅小立人內部有明顯支撐。 本報德陽傳真
CT掃描顯示，青銅小立人內部有明顯支撐。 本報德陽傳真

9月27日，2025三星堆論壇在四川德陽舉行。四川省文物考古研究院現場發布了三星堆遺址考古多學科研究最新成果，進一步明確祭祀坑埋藏年代，首次發布青銅器鑄造中獨特的「芯骨—條形芯撐」技術等。

據四川省文物考古研究院三星堆遺址工作站站長冉宏林介紹，經四川省文物考古研究院和北京大學聯合研究，通過碳十四年代測定，三號、四號、六號、八號祭祀坑埋藏年代有95.4%的概率處於西元前1201年至西元前1012年，相當於商代晚期。該成果為釐清祭祀坑年代和構建遺址精細年代框架提供了重要依據。「祭祀坑年代的確定，對我們進一步認識古蜀文明演進過程和華夏化進程也是非常關鍵的。」冉宏林說。

此外，四川省文物考古研究院、故宮博物院、北京科技大學與英國劍橋李約瑟研究所的聯合研究顯示，三星堆青銅器在商代晚期形成以分鑄為核心，兼用渾鑄、鍛造的創新鑄造技術體系，有效解決了細長、彎曲器物的成型難題。「三號坑發現的一件帶尖帽小立人，（我們）對其進行CT掃描，發現它內部有明顯支撐，從而佐證了芯骨—條形芯撐的技術。」冉宏林表示。

論壇還發布了三星堆遺址出土金器製作技術、銅器彩繪工藝、陶器生產標準化、水稻耕種方式、象牙保護技術等多個方面的最新研究成果。

考古 文物 遺址

延伸閱讀

故宮澄清！北京故宮「故宮文物南遷紀念展」非兩岸故宮合辦

三星堆論壇 搭文明溝通橋梁

暌違10年 北京故宮展出張擇端《清明上河圖》

兩岸合作「故宮文物南遷紀念展」 在北京故宮回顧文物遷台記憶

相關新聞

琉璃河遺址 探尋北京建城史

「太保墉燕—房山琉璃河遺址專題展」日前在首都博物館開幕。本次展覽是琉璃河遺址發現80年來，不同時期考古成果彙集最全、展出...

三星堆遺址 確定祭祀坑年代

9月27日，2025三星堆論壇在四川德陽舉行。四川省文物考古研究院現場發布了三星堆遺址考古多學科研究最新成果，進一步明確...

「太可愛」高鐵噁男又親又摸女童 遭活逮竟辯：這麼小有什麼關係

近日，在廣東一列高鐵上發生猥褻兒童事件，一名30多歲男子對鄰座的陌生女童又親又摸，被家長發現後竟辯稱「因為孩子太可愛」...

大陸教育「雙減」持續 再嚴管參考書進入中小學

中國在2021年7月訂出嚴格的教育「雙減」（減輕校內作業與校外補習負擔）政策後，並未因衝擊就業而暫緩教育減負的目標，最近...

機器人養老有望？上海機器人學校「做飯、打掃」開課了

最近，一所「特殊」學校在上海開學了。這所學校所有的學生都是機器人，透過真人訓練讓這些機器人獲取數據，從而學習做飯、打掃等...

從珠峰暴雪死裡逃生 登山客恐懼「全身結冰」

有網友5日發布求助信息，西藏海拔4900餘米處的珠峰東坡營地突降暴雪，近1000人被困無法下山。據當地政府最新消息，縣委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。