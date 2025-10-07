「太可愛」高鐵噁男又親又摸女童 遭活逮竟辯：這麼小有什麼關係

近日，在廣東一列高鐵上發生猥褻兒童事件，一名30多歲男子對鄰座的陌生女童又親又摸，被家長發現後竟辯稱「因為孩子太可愛」，引發熱議。

據「廣州鐵路公安處」今日（7日）發布的最新通報顯示，該男子因涉嫌猥褻兒童罪，被鐵路公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

事發於10月3日，據同車廂乘客描述，該男子從上車後就對身旁女童多次進行親吻、撫摸動作。同車乘客最初以為是父女互動，後來才知兩人並不相識。由於女童與母親座位分開，給了男子可乘之機。

女童母親發現後當場怒斥：「你為什麼親她？我們又不認識你！」男子卻堅持辯解：「因為她太可愛，所以親一下，這麼小有什麼關係？我們那裡可以的。」這番說詞更激怒孩子母親，厲聲回應：「這麼小的小孩怎麼沒關係？我有關係，我很有關係！這種行為就是不行！」

男子行為早已引起其他乘客注意，有人直言：「一上車就看到你在摸她了。」女童母親堅持報警處理，要求公安介入調查。

廣州鐵路公安處今日（7日）發布通報表示，事發於2025年10月3日17時37分，D1819次列車乘警值乘中接報一起涉嫌猥褻警情。經初查，當日17時35分，余某某（男，34歲）在該車7號車廂對一名7歲女童實施猥褻，被女童母親發現後當場制止並報警。乘警及時到場處置，將嫌疑人余某某移交車站派出所處理。目前，余某某因涉嫌猥褻兒童罪，被鐵路公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

文章授權轉載自《香港01》