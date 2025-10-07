大陸教育「雙減」持續 再嚴管參考書進入中小學

中國在2021年7月訂出嚴格的教育「雙減」（減輕校內作業與校外補習負擔）政策後，並未因衝擊就業而暫緩教育減負的目標，最近又嚴格規範各類教輔材料（參考書、評量）進入中小學。

9月前後，廣東深圳、江蘇泰州、江西撫州等多地教育部門發布通知文件。其中提到，2025年秋季學期起，全市所有小學停止徵訂教輔材料，並表示嚴格執行「一科一輔」（每個學科每學期只推薦1種教輔材料供學生自願選用）要求，嚴禁向小學一、二年級學生及家長推薦教輔材料等。

央視網9月報導，此次對學校參考書的管理，更多是對學校推薦、徵訂教輔行為的限制，而非禁止學生個人攜帶教輔。

報導說，規範教輔進校園，主要治理的是教輔材料進校，由學校學科老師推薦給學生，強制或變相強制統一購買，可能存在利益輸送違規、腐敗等問題。基本的原則是，「一科一輔」及學校免費提供，避免教輔過多過濫，增加學生作業負擔，也減輕家庭購買教輔材料的支出，由學校免費提供給學生使用。

不過，這項政策讓部分家長感到擔憂，他們認為考試和升學壓力依然存在，學校不統一購買、推薦和指定參考書，家長就得自己挑選。

報導引述一名安徽初中學生家長說，他不太贊成這一政策。初二、初三（國二、國三）的孩子即將面臨著升高中的學業壓力，在沒有大量練習的情況下，很難提高成績。

一名教輔資料經銷商透露，先前部分學校每個學生發2至3套教輔，「有的地方教育局或者是學校都訂4套」，因為大家都知道教育部門評審的那套教輔幾乎不用，內容淺而少，而考試的難度遠高於評審的教輔。加上其他因素，導致教輔資料確實有氾濫的現象。

教輔書向來是中國書市一大獲利來源，這項政策也衝擊國營新華書店的經營。微信公眾號「書和店」5日刊發的文章說，和多名新華書店分管不同區塊的負責人交流過，這項限制教輔材料的政策對新華書店的影響不僅是即期的，也是長遠的。今年新華書店還可以在財務方面做出調整，但對2026年的整體業績已全面降低預期。

2021年7月，中國官方公布了「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔（雙減）的意見」政策，重擊補教業。而最新打擊教輔資料的措施，造成的影響有待觀察。