消息人士：聖母峰東坡最後一批受困健行者展開撤離

一名知情人士今天表示，西藏境內聖母峰東坡附近週末遭暴風雪襲擊導致數以百計健行者受困，最後一批逾200名受困者已於昨天開始撤離。

這名人士指出，撤離行動預計在今天完成。由於未獲授權對媒體發言，這名人士要求匿名。

西藏自治區政府對這項撤離行動暫無評論。

稍早，約350名同樣因暴風雪受困於西藏偏遠谷地嘎瑪溝（Karma Valley）的健行者，已由當地救援人員引導至安全地帶。

現年41歲的健行者艾瑞克．文（Eric Wen，音譯）說：「我們大概走了18至19公里，大部分路段都在厚雪中前進。」

他於5日成功走出山谷。他表示：「幸好前面有人幫忙踏出路徑，留下足跡讓我們跟著走—這讓行進稍微容易一點。否則，我們根本不可能自己走出來。」

他與同團的其他健行者在地方當局協助下，已抵達西藏首府拉薩。

隨著10月1日中國展開8天長假，許多中國戶外愛好者近來湧向國內崎嶇的內陸地區探險。

根據中國官方媒體報導，在中國西部，包括嘎瑪溝內希望一睹聖母峰東側「康雄壁」（KangshungFace）風光的數以百計健行者，都被突如其來的大雪困住。

降雪自3日晚間開始，並持續至4日，覆蓋了平均海拔約4200公尺的嘎瑪溝。