北京市文旅局：全市統一旅遊預約平台近期將上線

中央社／ 台北7日電

北京市文旅部近期表示，整合全市文旅資源的「統一在線預約平台」正在開發測試，並將於近期正式上線。

北京日報等陸媒報導，現正值中國「十一」長假黃金週期間，有不少旅遊北京的中國民眾透過社交平台表示，北京的旅遊景點預約「多頭管理、操作繁瑣」，比如預約故宮、天壇、國家博物館等景點需要分別登錄不同的微信公眾號或小程序，反覆填寫個人訊息，流程複雜。

有不少民眾因而呼籲，應建立一個全市集中管理的預約入口，讓遊玩省心。相關訴求引起共鳴並發酵，成為輿論關注焦點。

對此，北京市文旅局相關負責人受訪時表示，已經關注到網路呼聲，將以此為契機，加速推進統一平台的建設進程。「我們高度重視遊客反映的實際問題，『一個平台、一次預約』正是我們提升公共服務質量、優化（升級）遊客體驗的改革方向。」

該負責人介紹，新平台的上線，是對旅客在旅遊高峰期間所遇不便的直接回應。將於不久後上線的統一預約平台首批將包含北京市絕大多數主要景區、博物館及市級文物保護單位。平台核心功能包括「統一入口」與「行程管理」。

報導指出，旅客可通過一個平台完成所有合作景區的實名預約，並能在一個界面內掌握全部已預約景點訊息。

報導引述旅遊業人士指出，這將能極大提升旅客未來假日出行的便利度和滿意度，有助於管理部門實現對北京市重點景區客流的實時監測與宏觀調控，保障重大節假日期間的旅遊安全與秩序。

北京 景點

相關新聞

家長跪1排、學生矇眼從背上踩過...陸中學「愧疚教育」惹議

陸媒報導，大陸河南鄭州中牟縣一所中學，個別班級安排「愧疚教育」活動引起熱議。流出影片顯示，家長們在地上跪成一排、學生被矇...

大陸教育「雙減」持續 再嚴管參考書進入中小學

中國在2021年7月訂出嚴格的教育「雙減」（減輕校內作業與校外補習負擔）政策後，並未因衝擊就業而暫緩教育減負的目標，最近...

機器人養老有望？上海機器人學校「做飯、打掃」開課了

最近，一所「特殊」學校在上海開學了。這所學校所有的學生都是機器人，透過真人訓練讓這些機器人獲取數據，從而學習做飯、打掃等...

從珠峰暴雪死裡逃生 登山客恐懼「全身結冰」

有網友5日發布求助信息，西藏海拔4900餘米處的珠峰東坡營地突降暴雪，近1000人被困無法下山。據當地政府最新消息，縣委...

泡麵也塞進月餅餡 浙江廚師創意讓網友狂喊天才

中秋節才剛過，今年「萬物皆可壓成月餅」的民間熱潮在網上掀起浪潮。浙江一名廚師利用泡麵做出創意月餅，令網民大讚天才。另外，...

神20航天員中秋加菜 大啖豆沙「太空月餅」

10月6日是中國傳統的中秋節，央視新聞客戶端報導，在距地球數百公里外的中國空間站，神舟20號三名航天員陳冬、陳中瑞、王傑...

