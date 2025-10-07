家長跪1排、學生矇眼從背上踩過...陸中學「愧疚教育」惹議

陸媒報導，大陸河南鄭州中牟縣一所中學，個別班級安排「愧疚教育」活動引起熱議。流出影片顯示，家長們在地上跪成一排、學生被矇眼、在眾人攙扶下從家長背上踩過，現場配著抒情背景音樂，傳來「走吧！走吧！」的聲音，校方後來也出來道歉。

據華商報大風新聞，該班級有女生摘開眼罩，「發現跪地的是自己父母，當場就哭了」。

7日凌晨，河南省鄭州市中牟新區第三高級中學也表示，個別班級在取得家長同意後，舉行「感恩教育」拓展活動，「因具體細節考慮不周，造成活動開展過程中出現不當形式，引發部分媒體和網民誤解，在此表示歉意。」

中牟縣教育局人員回應華商報稱，這個活動「肯定是有點欠妥」，稱已接到學生投訴，目前正組織調查。

該人員提到，活動不是放假期間舉行的活動，「學生打電話說是放假前一周，應該是9月底。我剛跟校長聯絡，不是學校舉行的活動，應該是2個班級舉行的活動。」

有網民稱，「我是已經畢業的前幾屆的，我們那屆也搞過，但是沒這麼大陣仗，我們那屆是讓男同學趴地上」，還有網民稱「千真萬確，很早之前其實就有過這種活動，只是那次是學生趴在地上，這次把學生換成了家長。」