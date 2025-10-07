快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

慈禧年耗16萬顆蘋果只為聞果香 專家：真有「氣味療法」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
從歷史相片中也可以看到，慈禧太后會在宮中擺滿蘋果。據稱，是因為慈禧喜歡蘋果的果香味。（圖／取自微博）
從歷史相片中也可以看到，慈禧太后會在宮中擺滿蘋果。據稱，是因為慈禧喜歡蘋果的果香味。（圖／取自微博）

慈禧太后喜歡在皇宮各處擺滿蘋果，根據清朝內務府檔案記錄，1898年這年，慈禧就用了15萬8,320顆蘋果。這麼多蘋果當然不是全拿來吃，慈禧主要是喜歡蘋果散發出的天然果香。她命人在其居住和活動區域放置蘋果，並每日更換新鮮水果以確保香味持續。

慈禧這個特殊癖好得到了專家認證，大陸東南大學附屬中大醫院臨床營養科營養師夏朋濱表示，利用味道調節生理機能屬於「氣味療法」，其歷史由來已久。

根據歷史文獻記載，除了蘋果，慈禧慈喜還用大量的秋梨和棠梨。據記載，1898年這年慈禧還消耗了11萬1,750顆秋梨和7萬7,300顆棠梨。

央視新聞報導，很多人都有過睡不好的經歷：半夜睡不踏實，總是翻身；天還沒亮，卻早早醒了。報導稱，如果也有類似煩惱，不妨試試在臥室裡放兩種水果——蘋果、橘子

東南大學附屬中大醫院臨床營養科營養師夏朋濱表示，橘子、橙子、檸檬、柚子等柑橘類水果，尤其是果皮中，含有散發香味的「檸烯」（Limonene，俗稱檸檬油精），能使大腦放鬆，從而助眠。

夏朋濱指出，從傳統醫學角度看，橘子有理氣、除燥、利濕、化痰止咳的作用，睡覺時聞橘子的香味，有助安心凝神，常用於安撫沮喪和焦慮。

夏朋濱稱，檸檬中的「檸烯」在「芳香療法」研究中，被證實具有減輕焦慮的作用，常用於提取製作芳香精油。檸檬的味道可以促進身體產生「5-羥色胺酸」，降低應激激素去甲腎上腺素的水平，平靜心情。晚上聞一聞檸檬，也能讓人感到舒適安靜，更快進入睡眠。

海南省疾病預防控制中心則指出，成熟的蘋果會釋放出複雜的香氣混合物，其中包含了具有鎮靜作用的「芳樟醇」。芳樟醇能激活GABA受體（一種抑制性的神經遞質），可舒緩神經、減輕焦慮，使神經系統平靜下來。神經系統靜下來之後，人能更順利地入睡，睡得更香。

不過慈禧每年消耗如此大量的蘋果，也遭批評奢糜無度。光緒帝起居注記載：「太后駐蹕之處，必陳鮮果數十缸，香聞數里」。 ‌‌據稱，慈禧每年光是蘋果的開銷，就相當於普通農戶耕作十年的收入。

慈禧 橘子 水果

延伸閱讀

台積電（2330）創1440元歷史新高…專家喊目標價1700！網：年底就2000

國慶連假到屏東滿州賞灰面鵟鷹 鳥類專家：鷹況會很精彩

台達電（2308）朝千金股衝刺！專家：踩在電動車+AI浪頭、哪邊爆發都受惠

台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

相關新聞

家長跪1排、學生矇眼從背上踩過...陸中學「愧疚教育」惹議

陸媒報導，大陸河南鄭州中牟縣一所中學，個別班級安排「愧疚教育」活動引起熱議。流出影片顯示，家長們在地上跪成一排、學生被矇...

機器人養老有望？上海機器人學校「做飯、打掃」開課了

最近，一所「特殊」學校在上海開學了。這所學校所有的學生都是機器人，透過真人訓練讓這些機器人獲取數據，從而學習做飯、打掃等...

從珠峰暴雪死裡逃生 登山客恐懼「全身結冰」

有網友5日發布求助信息，西藏海拔4900餘米處的珠峰東坡營地突降暴雪，近1000人被困無法下山。據當地政府最新消息，縣委...

泡麵也塞進月餅餡 浙江廚師創意讓網友狂喊天才

中秋節才剛過，今年「萬物皆可壓成月餅」的民間熱潮在網上掀起浪潮。浙江一名廚師利用泡麵做出創意月餅，令網民大讚天才。另外，...

神20航天員中秋加菜 大啖豆沙「太空月餅」

10月6日是中國傳統的中秋節，央視新聞客戶端報導，在距地球數百公里外的中國空間站，神舟20號三名航天員陳冬、陳中瑞、王傑...

十一長假人擠人／遊華山半夜才下山、雁門關塞爆喊退票

中國十一連假帶動大量民眾出遊，造成多個景區人潮擁擠。有「中華第一關」之稱的雁門關景區因難以承受大客流採取限流措施，造成現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。