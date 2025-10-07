慈禧年耗16萬顆蘋果只為聞果香 專家：真有「氣味療法」

慈禧太后喜歡在皇宮各處擺滿蘋果，根據清朝內務府檔案記錄，1898年這年，慈禧就用了15萬8,320顆蘋果。這麼多蘋果當然不是全拿來吃，慈禧主要是喜歡蘋果散發出的天然果香。她命人在其居住和活動區域放置蘋果，並每日更換新鮮水果以確保香味持續。

慈禧這個特殊癖好得到了專家認證，大陸東南大學附屬中大醫院臨床營養科營養師夏朋濱表示，利用味道調節生理機能屬於「氣味療法」，其歷史由來已久。

根據歷史文獻記載，除了蘋果，慈禧慈喜還用大量的秋梨和棠梨。據記載，1898年這年慈禧還消耗了11萬1,750顆秋梨和7萬7,300顆棠梨。

央視新聞報導，很多人都有過睡不好的經歷：半夜睡不踏實，總是翻身；天還沒亮，卻早早醒了。報導稱，如果也有類似煩惱，不妨試試在臥室裡放兩種水果——蘋果、橘子。

東南大學附屬中大醫院臨床營養科營養師夏朋濱表示，橘子、橙子、檸檬、柚子等柑橘類水果，尤其是果皮中，含有散發香味的「檸烯」（Limonene，俗稱檸檬油精），能使大腦放鬆，從而助眠。

夏朋濱指出，從傳統醫學角度看，橘子有理氣、除燥、利濕、化痰止咳的作用，睡覺時聞橘子的香味，有助安心凝神，常用於安撫沮喪和焦慮。

夏朋濱稱，檸檬中的「檸烯」在「芳香療法」研究中，被證實具有減輕焦慮的作用，常用於提取製作芳香精油。檸檬的味道可以促進身體產生「5-羥色胺酸」，降低應激激素去甲腎上腺素的水平，平靜心情。晚上聞一聞檸檬，也能讓人感到舒適安靜，更快進入睡眠。

海南省疾病預防控制中心則指出，成熟的蘋果會釋放出複雜的香氣混合物，其中包含了具有鎮靜作用的「芳樟醇」。芳樟醇能激活GABA受體（一種抑制性的神經遞質），可舒緩神經、減輕焦慮，使神經系統平靜下來。神經系統靜下來之後，人能更順利地入睡，睡得更香。

不過慈禧每年消耗如此大量的蘋果，也遭批評奢糜無度。光緒帝起居注記載：「太后駐蹕之處，必陳鮮果數十缸，香聞數里」。 ‌‌據稱，慈禧每年光是蘋果的開銷，就相當於普通農戶耕作十年的收入。